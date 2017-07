Reino Uni dividi tocante di Brexit

LONDON, Reino Uni- Apenas un aña despues di cu votantenan Britanico a dicidi di bandona Union Europeo, Reino Uni ainda ta profundamente dividi pa Brexit. Un 52% di ciudadanonan ta impone a riba e 48 % restante na momento di dicidi di termina cu cuater decada di afiliacion cu Union Europeo. Funcionarionan di Gran Bretaña y UE recientemente a celebra na Bruselas su prome ronda di negociacion pa e divorcio, pero ainda no ta cla con Brexit lo ta y ki tempo esaki lo tuma luga.

Lucy Harris, fundadora di e grupo “Leavers of London”, cu ta favorece e Brexit, a bisa di tin speransa pa Gran Bretaña corta su lasonan cu UE por completo.

E caminda pa Brexito a mustra di tin varios obstaculo. Prome, gobiero Britanico a perde un bataya den Corte Supremo riba si ta necesario un votacion den Parlamento pa cumisna e proceso di Brexit. Una bes cu e votacion a wordo celebra y a gana, e gobierno conservdor di Prome Minister Theresa May a activa oficialemente e cuenta regresivo pa divorcio, cuminsa un marcha pa purba na cambia cauter decadad di ley y reglamentonan pa Maart 2019.

