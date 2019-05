Reino ta riba mesun linea tocante cierre di frontera cu Venezuela

Den conferencia semanal di Gobierno di Aruba, Premier Evelyn Wever-Croes a elabora riba e tema di frontera cu siman pasa a wordo cera. Una bes cu den oranan di mainta Gobierno a haya e informacion cu Venezuela tin pensa di habri frontera bek cu Aruba, a bay den seno na unda cu e decision a wordo tuma pa tuma medida considerando cu Aruba no ta prepara ainda pa e fluho grandi di personanan cu por drenta.

Gobierno a consulta tambe cu Hulanda. E posicion di Hulanda den e decision cu Venezuela a tuma pa habri frontera cu Aruba, ta cu solamente tin un frontera cu Venezuela. Aruba, Corsou y Boneiro ta un frontera cu Venezuela, por lo tanto no por habri un parti so y un parti no. Hulanda riba esaki, lo a papia cu Venezuela tambe.

Mientras cu e dia tawata pasando, Gobierno tawata warda riba e anuncio oficial di Venezuela y te oranan di atardi esaki a drenta oficialmente cerca Gobierno. Den e informacion oficial, tawata obvio cu Venezuela solamente a dicidi di habri frontera cu Aruba, haciendo tambe obvio cu Venezuela no a capta e mensahe cu Reino a manda.

Gobierno di Aruba a dicidi, basa tambe riba conbersacionnan cu Hulanda, cu lo saca un landsbesluit e mesun atardi, diabierna 10 di mei, pa nenga permisonan pa boto y avion. A publica e landsbesluit cu informacionnan. Diamars 14 di mei, Hulanda a emiti tambe su declaracion na Venezuela cu nan no ta reconoce e decision di solamente habri parti di frontera, siendo cu ta un frontera so tin. Merca, e siman aki tambe a sigui e ehempel aki y a anuncia frontera cera entre Merca y Venezuela.

Premier Evelyn Wever-Croes: “Mi ta kere cu esakinan ta momentonan di hopi tension. Nos sa cu tin hopi cos ta pasando na Venezuela. Sinembargo na e momentonan aki nos tin mester di tempo pa nos regla e asuntonan na Aruba bon prome”.

Riba e pregunta dicon a cera frontera solamente pa un luna, Premier Wever-Croes a duna di conoce cu esaki ta debi cu e ley a base di cual a yega na e landsbesluit, ta stipula cu mester pone un periodo. Gobierno a dicidi pa no pone un periodo demasiado largo aworaki mesora. Den un luna, lo wak con leu lo yega cu areglonan y lo extende e periodo si tin mester. Tambe, na e momento ey, e posision di tur hende den Reino no tawata mucho cla ainda y no tawata tin tempo pa delibera cu otro. Manera frontera a habri, ya caba tawata tin un avion cu a lanta bin Aruba y no por a prohibi esaki di baha. Y Gobierno mester a traha cu hopi urgencia e atardi aki. Mientras tanto, Gobierno awo tin mas claridad riba e posicion di cada un pais den Reino y ta purbando di para riba mesun linea pa atende cu e tema aki.

Riba e polemica y speculacionnan politico pa purba bruha tera den tur e situacion di Venezuela, Premier Wever-Croes ta haci un apelacion na oposicion pa uni pa asina contricui miho pa yega na solucionnan. E crisis di Venezuela ta hopi serio y no ta cos pa hunga politica cu ne. Mas uni nos ta, mas fuerte nos ta bira pa enfrenta tur reto y e peso cu e impacto di e situacion na Venezuela tin riba nos pais. Mas uni nos ta, mas exitoso nos ta tambe.

Comments

comments