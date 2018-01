Reino ta purba atende cu e situacion di Venezuela na un forma diplomatico

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno dialuna mainta, Prome Minister Sra. Evelyn Wever-Croes a duna un relato amplio di e reunion cu a tuma luga diabierna dia 12 di januari entre e delegacionnan di Venezuela, Aruba, Corsow y representando Reino tabata presente e embahador di Reino. Prome Minister a bisa cu e reunion a dura basta largo teniendo varios tema di interes comun cu a wordo trata.

Un pregunta cu Prome Minister a haya despues cu el a duna su relato tabata si ta berdad Hulanda a tranca e negosacionnan andando. Esaki alabes a bira un rumor den medianan social. Enfaticamente e mandatario a bisa cu no por papia di trancamento di Hulanda y a elabora mas riba con e reunion mes a bay bisando:

“Den e prome mita di e reunion tawata tin deliberacionnan den e sala di reunion. Despues di e deliberacionnan cada delegacion a separa nan mes pa bay contact nan respectivo gobiernonan cu excepcion di Aruba pasobra ami tawata presente y tawata facil pa tur informacion yega na mi. Despues cu e nan a notifica nan gobierno, e delegacionnan a bin bek hunto pa sigui delibera e puntonan cu tawata riba mesa. Manera ta custumber den reunionnan asina, tin hopi discusion y tardansa. E seriedad di e tema a haci cu tur tema wordo trata debidamente. Pero ningun momento por menciona cu e negocacionnan a wordo tranca pero esakinan ta partinan inherente na negocacionnan ora cu no tin tur hende sinta na mesa cu por tuma decision”.

Hulanda tambe tabata presente durante e reunion y deliberacion, pa defende interes di Reino y Bonaire, specificamente. Sr. Braakhuis, embahador di Reino, ta esun cu ta den deliberacionnan cu Venezuela. Esaki ta debi cu relacionnan cu Venezuela, ta di Relacionnan Exterior. Aruba, Corsou, Bonaire y Reino ta purba atende cu esaki na un forma diplomatico.

Si e situacion aki dura, lo cuminsa busca otro alternativanan, ya cu e pueblo di Aruba no ta bay depende di Venezuela. Pa loke ta e espacio aereo, pa cual Sra. Wever- Croes, a splica cu ta duda cu e lo haci esaki, ya cu e lo por hay’e den problemanan hopi serio internacionalmente. Pero si esaki ta e caso, e ora lo busca otro alternativa tambe, ya cu depende di un solo pais cu ta pone tanto presion no ta sano pa otro pais. Te asina leu Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes.