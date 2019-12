Reina Beatrix School ta gana e competencia di Bright Bakery enconeccion cu Derecho di Mucha

Diahuebs mainta e comision di hurado a haci un bishita di sorpresa na scol basico ‘Reina Beatrix School’ pa anuncia nan como e ganado di e competencia di Bright Bakery. Bright Bakery a regala tur alumno y maestro di Reina Beatrix School, e oportunidad pa bay wak hunto como scol, un pelicula na The Movies Aruba.

E competencia tabata consisti di un obra creativo cu material recicla y cu refleho di e articulonan di e Tratado Internacional di Derecho di Mucha. Durante henter e luna di november e saconan di kipashi blanco y kipashi bruin di Bright Bakery tabatin un edicion special dedica na Derechonan di Mucha. Por medio di e edicion special aki, Bright Bakery kier a informa y educa e pueblo y specialmente e muchanan di Aruba, di nan derechonan. Riba e saconan di pan edicion special, por a lesa e prome 9 di e 54 articulonan di e Tratado Internacional di Derecho di Mucha.

E comision di hurado tabata consisti di un persona di Bright Bakery, un persona di Comision Nacional Derecho di Mucha, un persona di Muchila Creativo y un hoben. E no tabata un tarea facil, ya cu e obranan cu a participa tur a desplega creatividad, a haci uzo di material recicla y e descripcion di e obra tabata refleha den e obra.

E obra ganado esta di ‘Reina Beatrix School’, tabata refleha articulo number 6 “Tur mucha tin derecho riba bida y desaroyo”. E descripcion tabata den forma di un poema y hunto cu e obra, e scol a entrega e pintura di e muchanan cu no por a logra di pone tur riba e obra. Un obra final sigur bunita y cu hopi detaye.

Tur obra creativo cu a participa den e competencia lo wordo exponi durante full luna di december den e tienda di Bright Bakery na Piedra Plat pa henter e pueblo di Aruba pasa admira.

Na mesun momento, kier invita pueblo di Aruba pa bishita e website di Derechonan di Mucha Aruba www.derechodimucha.org pa lesa e.o. e 54 articulonan for di e Tratado Internacional di Derecho di Mucha.

Bright Bakery y Comision Derecho di Mucha kier manda un pabien grandi na ‘Reina Beatrix School’ y alabes duna danki na tur e otro scolnan basico cu a participa na e competencia aki. Bright Bakery ta hopi contento cu e proyecto positivo aki y kier gradici pueblo di Aruba pa e confiansa un biaha mas.

