Reglanan estricto ta vigente den cuadro di fuikdag 2019

Mas i mas Fuikdag, e evento ku ta tuma lugá tur aña riba e promé djadumingu di aña na Fuikbaai, ta kresiendo i a yega na tal magnitut ku e riesgonan mará na dje tambe a oumentá di forma konsiderabel. Pa e motibu ei i pa por logra ku tur asuntu ta kana di forma organisá durante e selebrashon di e próksimo Fuikdag ku lo tuma lugá riba 6 di yanüari 2019, outoridatnan kompetente manera Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC), Wardakosta, Inspekshon Marítimo, Kapitan di Haf, Brantwer Kòrsou i CITRO, despues di a reuní ku Ministerio di Hustisia a tuma medidanan i a stipulá reglanan pa garantisá seguridat di un i tur.

E reglanan en kuestion ta enserá ku:

A.) No ta duna pèrmit pa benta di alkohòl.

B.) No ta duna pèrmit pa músika públiko riba vlòt òf podio.

C.) Tur boto ku ta partisipá na e evento, aparte di nan dokumentonan, mester tin sufisiente vèst di salbabida abordo (konforme e kantidat di pasahero abordo) i artefaktonan apropiá di señal, flùit etcetera.

D.) Ademas Brantwer Kòrsou lo efektuá kòntròl pa loke ta trata sendementu di kandela abordo pa preparashon di Barbeque;

Ta bon pa tene na kuenta ku e asuntu di hiba i trese hende tampoko no ta permití mas. Pues personanan ku tin nan propio boto so por yega Fuikbaai. E medida aki a bira nesesario, pa motibu ku tur aña ta resultá ku hendenan ku tuma ‘kabe’i boto’ (left) ta keda pegá na Fuikbaai sin por yega Caracasbaai; konsekuentemente nan ta purba kana via tereno privá di Barbara Beach pa yega siudat. Tur esaki únikamente ta kontribuí na mas káos i riesgo pa e personanan su seguridat. Pa e motibu aki no ta tolerá esaki mas.

Ta bon pa un i tur tuma bon nota di e reglanan aki. Outoridatnan ta bai aktuá ku man firme pa garantisá ku tin órden i seguridat durante selebrashon di Fuikdag.

