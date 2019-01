Reglanan di kavel lo wordo reenforsa e aña aki

Pa loke ta e reglanan di Kavel, esakinan no ta nada nobo. Pero hopi biaha hende no ta para keto na e reglanan. Semper nan ta wordo duna ora di haya vergunning. Dus e banda patras di bo vergunning. Pero hopi biaha no ta paga tino na esaki. Sr. Ronny Maduro di DIP ta splica tocante e reglanan di kavel pa e aña aki.

E aña aki a bin e pregunta dilanti si mag di uza pallet. Sr. Maduro ta remarca cu esaki pa hopi aña caba ta un regla, pero nunca a wordo reenforsa. Esaki e aña aki esaki si lo wordo reenforsa.

No tin mag di uza pallet, no mag uza carton. Tin dos tipo di kavel ainda. Esun den Vondellaan, cu ta uza trailer of stellage. Ariba LG Smith Boulevard ta haya e tentnan, pero esakinan ta mas restringi den con e decoracion lo ta. E ora ta bou di e tent e hendenan mester ta para cu tur nan cosnan. Manera tur aña, DOW ta cera rond di e tentnan. Cierto seccionnan ta keda habri pa e hendenan por yega na cierto luganan tambe.

Esaki ta pa e participantenan por sali tambe. Y no mester pasa den tent di hende. Tur esaki ta pa cumpli cu reglanan di kavel. E aña aki lo haci e controlnan mas severo, mas estricto. Tambe e permiso mester ta visibel den bo kavel. Den un tent no tin mucho caminda di plak’e. Pero e mester ta un caminda si visibel. DIP, KPA y otro instancianan por pasa controla banda di e kavelnan.

Manera cu e doñonan di kavel haya nan kavel, DIP hunto cu otro instancianan ta bay controla con e trailernan ta wordo poni. E doño di kavel metser keda den su kavel, no por pasa den tereno di otro. Cierto hende cu tin experiencia, ta pidi un extra kavel. SI e ta disponibel, e por hay’e, pero di otro modo, cada ken ta para responsabel pa para den nan kavel, y kico nan tin den nan kavel. Tambe e trailer mester ta dos meter leu for di acera.

Esunnan cu ta haya tent, esakinan ta keda uniforme. Si Sr. maduro a bisa cu tin un short na tent e aña aki, y esakinan lo yega te badna di Juliana School. Y despues di esey ta haya 10 pa 15 kavel cu no tin tent y lo wordo permiti pa nan bin cu nan mesun tentnan.Ta bon pa consulta cu DIP prome cu pone un tent.

