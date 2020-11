Registro di terminacion di relacion laboral riba mercado laboral

E pandemia di COVID-19 a crea un gran impacto riba economia y mercadonan laboral rond mundo. Aruba no ta un excepcion den esaki. Medidanan cu a tuma pa controla e virus a ocasiona cu mayoria compania a haya nan mes obliga di pone un paro na (casi) tur actividad economico. Esaki a trece cune cu un gran parti di trahadonan a keda sin trabou.

Durante e periodo di 1 di januari 2020 te cu 31 di augustus 2020 un averahe di 300 persona cu a yega na terminacion di nan relacion laboral a registra esaki digitalmente na DAO. Rond 70% di e relacionnan laboral a termina debi na e crisis di coronavirus, y rond 58% di e grupo aki no tawata di acuerdo cu nan terminacion di nan relacion laboral. For di e grupo aki 54% tawata tin un contracto laboral pa tempo indefini y rond 53% di e grupo aki no a ricibi ningun sosten cu e terminacin di nan relacion laboral.

Un relacion laboral por yega na su fin conforme algun trayecto y motibonan cual ta legalmente regla. Te cu e momento aki por conclui for di e datonan di registracion cu un gran parti di e relacionnan laboral a termina a base di acuerdo mutuo (areglo di pakete).

DAO ta desea di colecta mas informacion tocante e terminacion di relacionnan laboral desde 1 di januari 2020 y particularmente di ki forma esakinan a termina. E registro online di terminacion di relacion laboral ta habri ainda y ta urgi esnan cu no a registra pa haci esaki.

Akibou por encontra e link pa registra. Por escoge entre Papiamento, Ingles y Spaño:

Informacion di tur persona lo wordo trata cu maximo cautela y ta confidencial.

Link Papiamento: https://www.surveymonkey.com/r/Pap-DAO

Link English: https://www.surveymonkey.com/r/Eng-DAO

Link Spanish: https://www.surveymonkey.com/r/Esp_DAO

Si acaso bo persona tin pregunta of no por registra di forma digital por tuma contacto cu Bureau Arbeidsmarktonderzoek via e-mail [email protected] of [email protected] of por yama riba number di telefon 5237718.

Finalmente, DAO ta informa cu den caso di un conflicto laboral por tuma contacto libremente cu departamento di Conflicto y Retiro via e-mail [email protected] of por yama riba number di telefon 523-7720. DAO ta brinda servicio na dunadonan di trabou y na trahadonan.

Comments

comments