Recientemente DTI a publica registro di compañianan cu ta oficialmente reconoci pa DTI pa instala y keur lift aki na Aruba.

Pa es motibo aki Dienst Technische Inspecties (DTI) ta informa e pueblo di Aruba un bez mas cu desde 1 oktober 2019 DTI a cuminsa cu e uitvoering/aplicacion di e Ministriële regeling di 2 december 2015 “ Regeling Keuring liften”.

Segun art 7 di “Regeling Keuring Liften” un compania por wordo reconoci abase di peticion di Hoofd van Dienst na Minister pa reconoce es compania como un compania cu ta autorisa pa instala of keur lift.

Den e cuadro di esaki Liftinstituut Solutions Caribbean N.V. ta e único compania cu a haci e peticion y a haya e autorisacion pa por keur lift bou di supervision di DTI.

Liftinstituut Solutions Caribbean N.V. conhunto cu DTI a cuminsa desde 1 oktober 2019 cu e keurmento di liftnan rond di Aruba cu a of ta wordo instala door di un compania cu ta renoci pa DTI pa instala lift.

A base di art. 3 Regeling Keuring Liften e liftnan mester wordo instala y gekeurd door di un compania cu ta reconoci.

Actualmente e companianan cu ta oficialmente reconoci pa instala lift na Aruba ta:

Bopel Technical Services N.V. (GLE en Garaventa/Residencial Elevators) – Carel Elevators Aruba (Otis Elevators)- Global Elevators N.V. (Nidec Elevator)- Ilmek Elevators and Technical Services VBA (LYFTEC) (Kone Elevators)– Schindler Elevators Aruba N.V. (Schindler Elevators)

DTI a acerca den e periodo desde 01 oktober 2019 diferente hotelnan, companianan y negoshinan y casnan priva pa nan cuminsa e proceso pa keur nan liftnan. Por bisa cu varios a reacciona y a cuminsa e proceso di keuring y tin cu haya un periodo pa haci adaptacionnan y na final di e keuringsproces nan a ricibi nan certificado y a ser poni un sticker den e liftnan pa asina usuarionan di e lift por wak cu e lift ta gekeurd door di DTI.

Keurmento di e liftnan ta tumando lugar semanalmente.

Ta responsabilidad di cada doño cu tin un lift den servicio pa acerca e instancianan concerni pa cuminsa cu e proceso di keuring di nan liftnan.

Esaki ta conta pa uzo comercial y pa uzo priva pa cas.

Mester tene bon na cuenta cu ora ta cumpra un lift mester ta un lift adecuado pa e uzo. Si ta un lift cu lo ser uza den un edificio comercial of pa uzo comercial e mester ta un lift fabrica pa uzo comercial. Liftnan fabrica pa uzo residencial mester wordo instala solamente den casnan residencial y no pa edificionan comercial (oficinanan of appartamentnan).

Un doño di edificio cu ta desea di cumpra un lift ariba su mes mester tene bon cuenta cu esaki pa no haci gastonan di cual después e lift no por wordo gekeurd abase di a cumpra un lift cu no ta cuadra cu e uzo. Instalacionnan di liftnan mester tuma lugar door di e compañianan cu ta reconoci pa instala lift. Liftnan cu por wordo instala ta solamente liftnan cu e compañianan registra na DTI ta e representante di e marca.

Pa mas información encuanto “Lift” por contact DTI na Tel nr :5937931(Francis Curiel) y Tel nr: 5937934 (Haime Vingal).

DTI ta enfatisa pa garantisa e seguridad di e lift pa esaki cana e proceso di keuring por medio di DTI. Tambe ta recomenda pa tin un bon sistema di mantención di e liftnan regularmente pa asina preveni accidentenan.