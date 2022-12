Entrante 1 di januari 2023 cambionan di ley pa preveni y combati labamento di placa y financiamento di terorismo (LWTF) ta drenta na vigor. Un di e cambionan ta encera implementacion di un UBO-Register, un registro di e doñonan di e campania. Door di mantene un registro di UBO paisnan mundialmente kier reforsa e esfuerso pa preveni cu ingresonan di actividadnan ilegal y/o criminal wordo integra den e economia y via otro canal resulta den financiamento di terorismo.

Un UBO ta e “Ultimate Beneficial Owner”, pues e persona cu na final di cuenta ta e beneficiario/propietario of esun cu por tuma decision pa cu un organisacion, compania, fundacion of asociacion. Por pensa entre otro riba personanan cu tin mas cu 25% di e accionnan di e compania of personanan cu tin mas cu 25% di bienes di un empresa. Mescos cu e Registro Comercial y

esun di Fundacion, e tarea pa instala y administra e UBO-Register a wordo asigna na

Camara di Comercio y Industria (KvK) y a wordo incorpora den e ley di Registro (Handelsregisterverordening).

Cu e cambio di leynan aki, entrante 1 di januari 2023, entidadnan huridico, fundacionnan y asociacionnan tin e obligacion di registra nan UBO(nan) den e UBO-Register. E obligacion di registracion aki ta cay riba e director y doño di e compania. Den caso cu e director of doño di e compania ta un entidad huridico, tur e dirigentenan di e entidad aki mester yena e formulario digital corespondiente pa registra UBO. Tambe ora tin cambio den e doño(nan) mester registra e cambio na KvK.

E entidadnan cu no tin e obligacion di registra nan UBO den e UBO-Register, pues cu a wordo exonora di e registracion, ta eenmanszaken, asociacionnan cu no tin hurisdiccion completo y asociacionnan di propietario. UBO(nan) di companianan nobo lo wordo registra via notario. Companianan cu ya ta existente prome cu 1 di januari 2023 mester percura pa inscribi nan UBO(nan) den e UBO-Register na KvK. Esaki por wordo haci entrante 4 di januari 2023 door di yena e formulario digital via e website di KvK den e MyChamber account di e compania.

Si no ta registra e UBO e director of doño por haya un boet.

Solamente algun datos di e UBO(nan) lo mester wordo registra, p.e. e nomber y fam, fecha y pais di nacemento, adres, number personal (persoonsnummer) y nacionalidad. Alabes, mester indica e indole y e volumen di e interes economico di e UBO. Contrario na e Registro Comercial y esun di Fundacion, e UBO-Register no ta publico y solamente e autoridadnan competente (p.e. CBA, FIU, abogado, notario, consehero di asunto di impuesto y agente di auto) por haya acceso (inzage).

Ta importante pa comercio en general keda aporta y percura pa mantene integridad den e sector comercial. Den e proximo simannan KvK lo sigui informa e comunidad empresarial encuanto e proceso di registracion di UBO. Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia encuanto e registracion di UBO por tuma contacto libremente cu KvK na e-mail: [email protected] of tel.: 582-1566, ext. 35/42/30.