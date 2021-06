Registro Civil y Censo: Despues di 17 di juni por busca duplicado di carchi di voto

E hefe di Registro Civil y Censo ta participa cu conforme articulo 38 di nos Ordenansa Electoral por lo menos 8 dia prome cu dia di eleccion dia 25 juni 2021, es decir pa 17 juni 2021, tur votado mester por haya nan carchi di voto na cas.

Dia 7 juni 2021 Postkantoor Aruba a ricibi na total 69805 carchi di voto, for di Registro Civil y Censo, imprenta caba na e secuencia di postcode di postkantoor. Postkantoor Aruba lo parti esakinan den e dianan venidero cuminsando for di diaranzon 9 juni 2021. Personanan cu mientras tanto a emigra, a fayece of cu no ta registra na ningun adres (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats), logicamente no lo por haya carchi di voto na cas.

Personanan cu no a ricibi nan carchi di voto na cas pa dia 17 juni 2021 por pasa busca un duplicado na oficina di Censo, situa na Schoolstraat 2 riba e siguiente dianan y orario:

Diahuebs 17 juni 2021: 16:00-18:30 or

Diabierna 18 juni 2021: 16:00-18:30 or

Diasabra 19 juni 2021: 09:00-15:00 or

Pa e votado cu NO TIN NINGUN medio di identificacion valido, por pasa tambe durante e dianan y orario ariba menciona pa regla esaki.

Pa por sa kico mester trece, acudi na nos website https://www.censo.aw bao di Producten en Diensten.

