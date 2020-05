Registro Civil lo brinda servicio solamente cu afspraak

15 mei 2020 INFORMACION CENSO

Registro Civil ta informa lo siguiente:

Censo ta trahando desde 28 maart 2020 cu skeleton crew pa productonan esencial.

Segun e schedule di flexibilisacion, stipula pa Gobierno di Aruba, desde 4 mei 2020, Censo ta trahando cu capacidad limita pa productonan esencial y yudando tur esnan cu por digitalmente.

Censo ta preparando pa medidanan di seguridad ta na su lugar. Censo lo habri su portanan pa publico cu servicio solamente via afspraak, dia 18 mei 2020 venidero, cu 50% di su capacidad. E capacidad lo subi gradualmente segun e schedule stipula. E orarionan ta:

Dialuna y diamars 07:30-11:30 uur 13:15-15:30 uur

Diaranson 07:30-11:30 uur

Diahuebs y diabierna 07:30-11:30 uur 13:15-15:30 uur

NORMAL NOBO

SERVICIO SOLAMENTE CU AFSPRAAK

Pa nos por brinda seguridad na nos clientenan y nos coleganan, preveni aglomeracion y evita cu un cantidad di hende yega mesun tempo y lo mester warda innecesariamente Censo lo brinda TUR su productonan y servicionan solamente via afspraak of digitalmente, si acaso e website ta indica cu e producto specifico aki por wordo duna via digilok.

Den transcurso di final di e siman aki e afspraaknan lo cuminsa habri riba nos website www.censo.aw

Pa nos clientenan di edad avansa, cu NO tin afinidad cu internet, por yama desde dialuna 18 mei 2020 en adelante, na 5223676, di 09:00 uur pa 11:00 uur y di 14:00 uur pa 16:00 uur pa asina un di nos coleganan yuda bo persona cu un afspraak.

Locual ta papel di afl 5,00 pa scolnan, studielening, pa esaki tin palabracion cu Directie Onderwijs cu no lo pidi esaki pa awor mientras ta buscando solucionan mas eficiente. Cu IPA tambe a yega na otro areglonan cu no lo mester di papel di Afl 5,00 pa awor.

Atencion pa e siguiente medidanan adicional di prevencion:

-No ta permiti un cliente paden sin cu e tin un afspraak. Pa afspraak bishita nos website www.censo.aw

y bay na e producto desea y haci bo afspraak. Bo lo haya un codigo cu bo lo tin cu bin cune pa saca un number pa wordo atendi;

-No ta permiti muchanan menor di edad pa ta paden di e edificio si e no tin un afspraak;

-Mester cumpli cu reglanan di seguridad y sigui instruccion di e señalnan y e trahador di seguridad;

-Ta prohibi pa clientenan cu tin tosamento, problema pa hala rosea of dolor di garganta drenta Censo;

-Cumpli cu e reglanan di distancia social di minimo 1.50 meter pa 2 meter di distancia;

-Pa tur otro pregunta of informacion por manda nos un mail na info@censo.aw

