Registracion y cambio di datos di negoshi posibel solamente digital

Camara di Comercio y Industria (KvK) a bay over na un sistema completamente digital pa

tur asunto di registracion di negoshinan. E sistema nobo ta pa facilita e servicionan pa e cliente y brinda oportunidad na e cliente di maneha su propio datos den un forma mas flexibel. Tur esaki via su propio account di My Chamber. E portal aki pa e cliente ta accesibel via www.arubachamber.com . Papel ta pasa pa pasado Desde cuminsamento tur informacion cu un persona mester duna pa registra su entidad legal ta bay riba un formulario di papel. Cu e sistema nobo KvK kier elimina esaki por completo. E sistema nobo ta elimina e uzo di formulario riba papel y ta reemplasa esaki cu yena e informacion via ‘My Chamber’. KvK

a duna e oportunidad pa esnan cu ainda tin formulario algun tempo pa completa y entrega esaki. Pero e periodo di gracia pa entrega papelnan di formulario lo termina riba diabierna 28 juni 2019. Tene na, cuenta cu despues di e fecha aki KvK no ta tuma ningun formulario riba papel mas y tur registracion of cambio di datonan di registracion ta bay over completamente via e sistema di registro nobo. Crea bo account Pa por haci uzo di e servicionan via e portal ‘My Chamber’ e ta importante pa crea bo account. Pa crea bo account bo mester tin un e-mail adres valido y activo. Riba website www.arubachamber.com bo ta haya e link ‘My Chamber’. Via esaki bo ta yega riba e portal unda bo mester crea bo account. Unabes bo a crea bo account bo tin acceso na informacion di registro via e portal. Via e portal bo por regla tur asunto di bo negoshi, cumpra extracto y mucho mas. Via e portal mes por haci pago pa diferente servicio di KvK tambe y di e forma aki ricibi productonan digital.

Via su My Chamber account e cliente ta haci su pedido y ta ricibi su extracto. Via e portal My Chamber e cliente por download y print e documento su mes si ta necesario. E extracto nobo ta bin cu un QR code cu ta indica su validez. Pa verifica e extracto mester subi riba website di KvK y bay riba “Validate extract”. Si ta riba smartphone of tablet, por scan e QR code, of copia e link pa valida y si ta tras di un computer por yena e codigo manera e ta mustra riba e documento. Di e forma aki por controla si e extracto ta uno valido. Ta importante pa indica cu e documento aki tin un validez di un luna. Si acaso un cliente kier toch haya un extracto riba papel, por pidi y cumpra esaki na balie di KvK. Tambe KvK por scan documentonan di e cliente cu mester wordo uploaded den registro. Tene cuenta si cu tin gasto mara na e servicionan aki di print y scan. Pa mas informacion y si tin cualkier pregunta of mester ayudo cu bo account, manda un e-mail na [email protected] splicando bo situacion. KvK ta aprecia tur feedback como cu esaki ta contribui na mehora e calidad di servicio.

