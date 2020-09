Registracion pa vuelonan humanitario di e programa di asistencia Regreso Boluntario ta sigui

Durante di e ultimo lunanan gobierno di Aruba conhuntamente cu embahada di Hulandes na Venezuela y consulado di Venezuela na Aruba tabata traha duro riba intervencionnan diplomatico.

Cu esfuersonan mutuo di parti di autoridadnan Venezolano como tambe autoridadnan na Aruba a logra realiza e prome vuelo humanitario di Regreso Boluntario pa Venezuela siman pasa.

Asistencia

E asistencia cu pais Aruba ta brinda desde comienso di e programa Regreso Boluntario ta entre otro di duna informacion, haci registracion y inventarisacion di cuanto persona tin interesa den e programa y pa cua parti di mundo, mediacion cu e pais di origen y e asistencia logistico cu ta encera entre otro regel e aerolinea (cuanto vuelo, cuanto persona pa vuelo). Regreso Boluntario ta un programa di asistencia special pa esnan cu ta na Aruba y kier regresa nan pais di origen.

Registracion Regreso Boluntario

Interesadonan por inscribi via di e formulario online door di acudi na e website di DIMAS www.dimasaruba.aw y klik riba Regreso Voluntario / Vrijwillige Terugkeer / Voluntary Return. Ta importante pa yena tur e veldnan den e formulario cu informacion correcto. Esnan cu a inscribi caba no ta necesario pa bolbe yena e formulario un biaha mas. E registracion ta solamente pa personanan cu ta na Aruba cu un status legal of cu un status irregular of cu a keda pega na Aruba na momento cu e pandemia a yega y cu ta desea di regresa bek nan pais di origen.

Contacto

E ta importante pa e persona interesa den repatriacion ta pendiente di su telefon y di su emailadres personal como cu esakinan ta e forma con DIMAS lo comunica cu nan pa cualkier informacion.

COVID test

Personanan cu ta aborda e vuelonan di repatriacion por ser pidi pa haci e PCR test cu 2 dia di anticipacion.

Regreso Aruba

Residentenan di Aruba pega den exterior cu ta desea di wordo considera pa un vuelo humanitario por inscribi unicamente via di e emailadres regresoaruba@crisis.aw y lo mester manda un copia di paspoort y permiso valido, hunto cu nan adres den exterior, adres di residencia na Aruba, telefon di contacto den exterior y di Aruba. Vuelonan di Regreso Aruba no ta wordo maneha door di DIMAS.

Registra pa siguiente vuelo di Regreso Boluntario for di Aruba pa exterior

Interesadonan por sigui registra via di e formulario online pa vuelonan humanitario cu ta sali for di Aruba. Na momento cu DIMAS tin informacion concreto lo sigui comunica cu e personanan cu a registra via di nan emailadres personal. Pa mas informacion of pa inscribi pa e programa di repatriacion asisti di Regreso Boluntario for di Aruba por tuma contacto cu telefon 522-1500 of bishita e website di DIMAS www.dimasaruba.aw y klik riba e tab di Vrijwillige Terugkeer / Regreso Voluntario / Voluntary Return.

