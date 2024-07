Seccion Examen di Departamento di Enseñansa Aruba ta informa cu inscripcion pa e Prueba di Naturalisacion (Naturalisatietoets) pa aña 2024 a habri.

Pa inscribi pa e Prueba di Naturalisacion 2024 mester registra online pa medio di un formulario di registracion. Pa por haci esaki mester di un Gmail-adres. No por uza otro email adres. Tampoco no por acepta registracion na balie of via emailadres [email protected].

Registracion ta habri dia 1 di juli 2024 te cu 31 juli 2024 tanten cu tin cupo pa 2024. Si acaso esaki yena, ta cera registracion mas trempan y/of ta pone bo riba lista di 2024 por si acaso un aplicado a cay afo.

Por fabor tene cuenta cu na momento di registra mester upload e siguiente documentonan den pdf:

• un scan (pdf) di paspoort valido;

• un scan (pdf) extracto di registro civil di Aruba (papel di Censo di 5 florin, no mas bieu cu 6 luna);

• un scan (pdf) di e verklaring(nan) otorga, den e caso cu a yega di haci e prueba caba; • un scan (pdf) di e Certificado di Prueba di Naturalisacion di Papiamento/Hulandes otorga te cu 2010;

• un scan (pdf) di bo diploma EPB-arbeidsmarkt of SPO y bo lista final di cifranan den caso cu tin esakinan.

Di e registracionnan cu drenta Seccion Examen ta check si esakinan ta completo. Ta acepta y procesa solamente aplicacionnan cu ta completo. Despues e candidato ta ricibi un email cu ta confirma cu a haya su registracion y cu su nomber ta riba lista pa participa na e prueba.

Finalmente ta ricbi un di dos email pa pasa busca un carta di convocacion cu e fecha, ora, luga y informacion tocante pago pa e prueba.

Mas informacion

Pa mas informacion tocante e Prueba di Naturalisacion y pa e formulario digital di registración mester bishita e website www.ea.aw. Riba e website ta busca Naturalisatietoets na letter (N) of Prueba di Naturalisacion na letter (P) den e menu di alfabet. Ta conseha tambe pa sigui e desaroyonan pa medio di Facebook of Instagram @educationaruba.

