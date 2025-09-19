Departamento di Enseñansa Aruba pa medio di esaki ta informa cu tin cupo habri pa e prueba di naturalisacion cu lo tuma lugar dianan 3 pa 14 di november 2025.
Por inscribi pa esaki solamente si bo falta 3 of menos prueba pa ricibi bo certificado.
Por favor tene na cuenta cu e cantidad di cuponan ta limita, asina cu esaki yena nos mester cera e inscripcion.
Otro siman diaranson 24 september desde 10 or di mainta e link pa yena e formulario di inscripcion lo ta habri riba nos website ea.aw > naturalisatietoets.
Pa e inscripcion di november 2025 nos ta acepta solamente e candidatonan cu falta 3 of menos prueba pa ricibi un certificado. Esnan cu falta cu 3 prueba no ta haya cupo pa e pruebanan cu ta tuma lugar na luna di november 2025. E personanan aki tin cu warda pa inscripcion habri na 2026.
Pa por registra online e candidato mester di un Gmail-adres. No por uza otro email adres. Tampoco no ta acepta registracion na balie of via emailadres [email protected].
Pa registra mester upload e siguiente documentonan den pdf:
• un scan (pdf) di paspoort valido;
• un scan (pdf) di extracto di registro civil di Aruba (papel di Censo di 5 florin, no mas bieu cu 6 luna;
• un scan (pdf) di e verklaring(nan) otorga;
• un scan (pdf) di un certificado obteni prome cu 2010.
Tene na cuenta cu ta acepta y procesa solamente aplicacionnan completo. Despues e candidato ta ricibi un email cu ta confirma cu a haya su aplicacion y cu su nomber ta riba lista pa participa na e prueba di november 2025.
Mas informacion
Pa mas informacion tocante e Prueba di Naturalisacion mester bishita e website www.ea.aw. Riba e website ta busca Naturalisatietoets na letter (N) of Prueba di Naturalisacion na letter (P) den e menu di alfabet. Ta conseha tambe pa sigui e desaroyonan pa medio di Facebook of Instagram @educationaruba.
WWW.EA.AW, WWW.PAPIAMENTO.AW, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA