Un di e metanan cardinal di Stichting Musica ta pa inova y mehora tur aspecto relata na e organisacion di e festival musical “Aruba Caiso & Soca Monarch” (ACSM). Esaki ta inclui e forma di comunica cu musiconan, cualnan ta e curason di e festival.

Riba diahuebs, 21 di september 2023, Stichting Musica a invita tur lider di banda y participante pa un reunion informativo, pa por duna nan informacion amplio tocante e concepto nobo di e Prefinals di e festival. Como incentiva, Stichting Musica a brinda e oportunidad na participantenan pa inscribi na ACSM2024 completamente gratis.

Miembronan di e directiva di Stichting Musica a keda sumamente satisfecho cu un bon atendencia na e reunion y a indica cu nan ta contento cu e participacion di band leaders den e Whatsapp group chat pa musico, cu e aña aki tabata mas activo cu anteriormente. No ta tur ora tur hende ta di mesun opinion, pero e dialogo entre musiconan ta haci posibel pa Stichting Musica tene cuenta cu varios aspecto y perspectiva y asina tuma decision cu ta ricibi e sosten di e mayoria.

E Prefinals di ACSM2024 lo tuma lugar riba dia 7, 8 y 9 di november 2023 na The Venue. Tur tres anochi di Prefinals lo wordo transmiti “live”, bibo y directo, atraves di Telearuba y via Live Streaming pa un y tur por disfruta na cas, cu famia, den grupo di amigo y colega. Pa prome biaha den historia, Arubianonan cu ta den exterior tambe lo por sintonisa e espectaculo musical, den forma completamente gratis. Stichting Musica lo haci e maximo esfuerzo pa mobilisa centronan di bario, casnan di cuido y otro instancianan social y comercial pa organisa “Watch Parties”, na unda gruponan di comunidad lo por bini hunto y disfruta hunto cu otro, den cada skina di nos isla. Durante e transmision lo tin oportunidad pa e televidentenan y online followers gana premio.

E ta un hecho, cu pa varios aña caba e Prefinals di e festival ta atrae solamente e fanaticonan fiel di e bandanan cu ta participa riba cada anochi y Stichting Musica sigur kier brinda oportunidad na esnan cu kier sostene e festival y nan participante preferi e oportunidad pa bin apoya, grita y haci buya den The Venue. Cada banda y participante lo ricibi tickets pa entrada gratis cu nan lo por parti entre nan fans. Riba e Facebook page di Stichting Musica tambe lo rifa un cantidad limita di tickets pa entrada gratis na e festival.

Di e forma aki ACSM2024 lo drenta un era nobo, den un formato moderno y accesibel. Esnan cu tabata presente na e reunion a ricibi informacion y tips valioso pa eleva nan presentacion riba escenario y riba camera. Nan a haya e oportunidad pa conoce The Venue y e “floorplan” cu lo wordo uza y representante di Elite Productions & Entertainment a repasa e aspectonan tecnico esencial.

Tambe, Stichting Musica a recorda un y tur presente, cu e Prefinals lo ta solamente pa e dos categorianan di Soca; cual ta e Groovy Roadmarch y e Power Roadmarch. Tur participante cu inscribi pa e categoria di Calypso, lo presenta riba un solo anochi final riba diabierna, 26 di januari 2024.

Stichting Musica ta desea tur participante cu a inscribi caba tur clase di exito y ta recorda esnan cu no a inscribi ainda cu esaki ta posibel te cu dia 30 di september via e e-mail adres [email protected]. Ta importante pa tur registracion drenta na tempo, pa e organisacion por prepara e evento debidamente y den forma profesional.