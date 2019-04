Registracion pa e di 11 Ultimate Taekwondo Cup

Diasabra awo dia 13 di April Brazil Taekwondo Stichting ta organisa e di 11 Ultimate Taekwondo Cup bou auspicio di Aruba Taekwondo Bond “ARTBO”. E scolnan di Taekwondo na Aruba ta bay tin e oportunidad pa bringa pa e Best Team Cup, Best Fighter den cada categoria y tambe lo scoge Best Coach na base di e reglamentonan internacional.

Diahuebs awo dia 11 di April tin registracion na Tarcisius Kleuterschool situa na Mabon patras di e Misa di Brazil for di 4’or pa 6’or.

E evento ta diasabra dia 13 di April na Centro di Bario Brazil cuminsando pa 1’or di merdia pa termina pa 5’or di atardi.

Alberto Klabér lo bay tin wowo ariba e bringadonan cu curason grandi pa asina cuminsa tuma nota pa selecta esunnan pa Best of the Best 2019 cu ta bay tin participacion grandi segun e website di mas grandi di Taekwondo na mundo: www.mundotaekwondo.com.

Brazil Taekwondo Stichting ta conta cu presencia di Prensa den su totalidad.

