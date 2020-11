Registracion na Cruz Cora no ta habri te ora caba procesa esnan te cu Augustus 2020

Prome cu e pandemia, Cruz Cora tabata yuda un grupo hopi mas chikito di hende, esaki a crece basta hopi. Unabes cu Covid a cuminsa nan a nota un crecemento grandi, y ultimo na Augustus tabata tin hopi mas hende den necesidad. Cruz Cora ta actualmente hayando hopi yamada pa ayudo over di ki dia lo habri e registracion bek.

Nan ta informa cu aworaki ainda no por habri e registracion bek ainda pasobra nan ta bezig ta procesando tur esunnan di Augustus. Aunke a yega na yama tur hende un of mas biaha, Cruz Cora ta pidi esunnan cu a registra na Augustus cu si tabata tin cambio den nan situacion, si adres of telefon a cambia y no a logra haya contacto cu Cruz Cora, y nan sa cu nan a registra, por fabor tuma contacto cu Cruz Cora na 582 2219 pa check kico por a pasa cu por ta no a haya contacto cu e cliente.

Pa locual ta e parti di ayudo di cuminda, Cruz Cora ta uzando e e-voucher cual bo por uza pa haci compras. Tur hende por aplica pero e ayudo ta bay na personanan cu tin mas necesidad. E rekesito ta cu si bo ta un hende cu no por cubri bo gastonan basico pa luna, pa Cruz Cora ta importante pa hende por sikiera haya algo di come, cual ta e ayudo cu nan ta brindando na momentonan aki. Si bo ta bay aplica ta pasobra bo echt no por cubri bo gastonan basico pa luna, of bo por cubri awa y coriente pero no ta resta suficiente pa cuminda, e ora Cruz Cora ta analisa e caso despues di haci un entrevista cu e persona.

“No por trata tur caso mescos pasobra cada hende tin un situacion diferente, dus e ora nos ta wak con e situacion ta, anto di eynan nos ta analisa y tuma contacto cu e persona pa bis’e si e por haya ayudo of no”, segun Tracy Werleman, Coordinador Social na Cruz Cora Aruba.

Asistencia Humanitario

Cruz Cora ta tuma nota di tur loke ta pasa den comunidad, y pa nan ta importante pa duna e informacion concreto y corecto. Cruz Cora ta duna asistencia Humanitario, cual no tin distinccion di rasa, nacionalidad, religion y mas. Nan tin 7 principio di Cruz Cora Internacional cu mester tene nan mes na dje, y cual ta incorpora den nan criteria ora di scohe ken por y ken mester di e ayudo humanitario. Esey kiermen cu si bo tin e necesidad, bo ta cumpli cu e criteria, nan no ta worry ta ken e ta nan ta brinda ayudo. Si e caso ta suficientemente grave, severo, y ta cumpli cu rekesito, e persona ta haya ayudo sin importa for di unda e ta bin.

Otro cos hopi importante pa tene cuenta ta cu tur hende por aplica. Na tur caminda bo por haya cu tin hende ta duna informacion cu no ta corecto, y esey ta keda na e persona ora duna e informacion. Cruz Cora no por ta den tur 40 mil cas na Aruba pa sa precisamente kico ta pasa, mescos cu Cruz Cora den e persona ora di tuma contacto, e persona tambe mester tin confiansa den nan pa ora analisa e caso. Na final di dia ta dificil ora ta tratando cu 8 mil pa 10 mil famia, ta un tiki dificil dus Cruz Cora ta pidi pa ora un persona aplica, pa nan ta honesto cu e informacion cu nan ta duna, y di eynan Cruz Cora por sigui duna ayudo.

Cruz Cora ta spera cu na final di dia tur persona cu di berdad ta den necesidad por tuma contacto cu nan. Ta sperando cu pronto nan lo habri e registracion y lo anuncia esaki manera cu ta asina leu.

