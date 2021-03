Registracion aña escolar 2021-2022 Colegio EPI ta habri 1 di april 1 y lo ta online

Tur hoben interesa pa studia na Colegio EPI den aña escolar 2021-2022 por cuminsa registra online cuminsando diahuebs awo dia 1 di april 2021. E proceso di registracion digital lo ta habri y accesibel riba Colegio EPI su website www.epiaruba.com.

Registracion lo no ta posibel mas den persona na e unidadnan of riba campus di EPI.

Prome cu bo registra online, percura pa bo tin bo number di cedula, bo number di polisa di AZV y informacion di bo cuenta di banco. E number di cedula ta sigui e secuencia di e aña cu bo a nace, luna cu bo a nace, dia cu bo a nace y un number di dos cifras. Si bo no tin un cedula nos ta recomendabo busca un papel di 5 florin di Censo cu ta dunabo e number aki.

Procedura

Bay na e homepage di www.epiaruba.com y klik riba e tab di “Aanmelding”.

Aki lo bo haña dos link. Un pa e formulario di registracion digital na Hulandes y un na Ingles.

Ta esencial pa tur e informacion cu wordo yena riba e formulario di registracion ta di bo mes y no di otro hende. Esaki ta pa evita core e riesgo di keda sin haña, entre otro, bo number di identificacion di scol, e-mail di scol y acceso pa nos sistema online na momento cu bo registracion keda procesa.

Una bes cu e formulario ta completamente yena cu e informacion corecto di bo como aplicante bo ta klik “send”. Siguiente, lo bo ricibi e promer e-mail di confirmacion pa indica cu Colegio EPI a ricibi bo registracion den bon ordo of no. Si esaki no ta e caso lo bo haña informacion di loke bo mester haci pa e ta un registracion valido.

Si bo registracion ta na ordo, den e e-mail lo inclui un factura di 40 florin pa registracion cu bo mester paga via banco. Tene na cuenta cu si e 40 florin aki no wordo paga, e registracion lo no sigui wordo procesa. Ta importante pa sigui e instruccion di pago y inclui tur informacion cu ta wordo pidi. Den e mesun e-mail lo bo ricibi un link cu instruccion pa upload copia di bo passport, bo papel di 5 florin di Censo, e comprobante di pago di 40 florin, bo diploma y cijferlijst. Bo por opta pa scan of saca potret di e documentonan aki na momento di upload esakinan.

Den caso cu bo no tin bo diploma of cijferlijst ainda no preocupa. Bo por semper bay bek na e link cu bo a ricibi den bo e-mail y upload esakinan. Corda si cu tanten cu no upload tur documento cu ta wordo pidi e registracion no ta wordo evalua.

Ora cu bo upload tur documento, e registracion ta wordo evalua. Si bo ta cumpli cu tur rekisito, lo bo ricibi e di dos e-mail cu un factura pa pago di aña escolar 2021-2022. Na momento cu esaki wordo paga na banco lo bo ricibi un ultimo e-mail bisando cu bo a wordo accepta oficialmente como studiante na Colegio EPI.

Registracion via nos website pa aña escolar 2021-2022 lo habri diahuebs dia 1 di april 2021 y lo permanece habri te cu 15 di juni 2021. E paso mas importante awo ta pa bo registra lo mas pronto posibel pa asina Colegio EPI por reserva bo lugar pa cuminsa bo estudio serca nos den e aña escolar nobo. Nos ta spera ansiosamente riba bo registracion!

