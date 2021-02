Registra pa bo vacuna di COVID tuma nota di e diferente formanan pa regista

Desde 1 di februari comunidad por a cuminsa registra pa e vacuna di COVID. E prome forma di registracion cu a wordo informa na comunidad ta via Aruba Health App. Pa registra via Aruba Health App mester download esaki den Play of Apple store y sigui e instruccion pa crea un usuario. Es cu tin e App caba mester “update”esaki. Unabez cu a “update” of a traha un usuario lo mira un ‘icon’ di vacuna. Primi esaki y lo bo keda registra pa bo vacuna.

Den un App por traha mas cu un usuario, dus un famia completo por wordo incorporpora den un solo App. Simplemente primi riba “Add user” y lo por incorpora mama, papa y welo cu porta no tin smartphone y por registra pa nan. Es cu tin un smartphone y AZV pero mester ayudo pa registra, por yega MFA pa asistencia. E servicio na MFA lo ta di dialuna pa diabierna for di 7:30 di mainta pa 4:30 di atardi “non stop” cuminsando dialuna dia 8 di februari pa 12:00 di merdia.

Un otro forma cu tambe por registra ta via aruba.dvgapp.org y mescos cu e App sigui e instruccionan pa por traha un usuario y registra.

Es cu no tin AZV lo no por aplica pa e vacuna via Aruba Health App, tampoco via aruba.dvgapp.org .Pa es cu no tin AZV lo tin un otro proseso. Siguientemente lo describi e diferente otro senarionan y prosesonan pa por registra pa e vacuna.

Senario 1. Es cu NO tin un AZV pero ta inscribi na Censo pasobra ta trahando na Aruba pa tempo largo of tempo indefini por ehempel esnan trahando pa estado Hulandes den ‘krijgsmacht’ y nan pareha. E personanan aki por presenta na un di e edificionan di MFA pa por wordo regista. Loke e persona aki mester trece ta un forma di identificacion legal (ID) y prueba di residencia na Aruba. E servicio na MFA lo ta di dialuna pa diabierna for di 7:30 di mainta pa 4:30 di atardi “non stop” cuminsando dialuna dia 8 di februari pa 12:00 di merdia.

Senario 2. Es cu tin paspoort Hulandes y NO ta un turista, pero ta residenciando serca famia pa tempo largo of tempo indefini, cu no ta inscribi na Censo, pa cual motibo NO tin AZV. Mester presenta na un di e edificionan di MFA pa registra. E persona mester trece un forma di identificacion legal. E servicio na MFA lo ta di dialuna pa diabierna for di 7:30 di mainta pa 4:30 di atardi “non stop” cuminsando dialuna dia 8 di februari pa 12:00 di merdia.

Senario 3. Es cu ta bibando na Aruba pero no tin un estado legal. E personanan aki ta wordo pidi pa registra via HIAS Aruba situa na Arendstraat #116 Oranjestad pa mas informacion por yama 7307770 of Rode Kruis situa na Pedro Gallegostraat #14 Dakota telefoon 5822219.

Ta importante pa comunidad ta na altura cu e campaña di vacunacion ta pa comunidad di Aruba, tur es bibando na Aruba pa tempo largo of tempo indefini. E campaña ta exclui turista cu vacantie na Aruba.

Pa bo ta semper bon informa ‘like’ nos page riba facebook “Directie Volksgezondheid DVG Aruba”

