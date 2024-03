Aeropuerto di Aruba conhuntamente cu Wings of Hope (WOH) ta organisando e di dos AUA Airport Runway Run riba diadomingo 17 di maart 2024, caminda un total di 125 coredo lo tin e oportunidad pa experencia un evento unico y na mes momento duna bek na comunidad. WoH di AAA ta enfoca riba e ehecucion di e proyectonan socialmente responsabel uzando Sustainable Development Goals (SDGs) di Nacionnan Uni como nan guia principal pa contribui na e bienestar, futuro desaroyo y sostenibilidad di e comunidad Arubiano. Como parti di WOH su plan pa 2024, manera aña pasa, e di dos AUA Airport Runway Run lo enfoca pa recauda fondo pa dos fundacion esta Trampolin Pa Trabao y Funari, e empleadonan di AAA mes a scoge ambos fundacion pa medio di un encuesta.

Trampolin Pa Trabou su meta principal ta pa haya trabou pa e personanan di 17 aña bay ariba cu tin un limitacion. Dentro di un programa structura di capacitacion y orientacion laboral, e meta ta pa conecta su clientenan cu e dunado di trabou cu ta complementa nan potencial. Funari ta enfoca riba e integracion social di esnan cu un limitacion fisico bek den sociedad. E meta principal ta pa saca su clientenan for di nan aislamento y brinda nan un sensacion di “normalidad” p’asina mantene nan mente y curpa activo.

E di dos AUA Airport Runway Run lo conta cu un total di 125 luga disponibel pa e coredonan cu lo core un poco mas cu 5K cuminsando for di Runway 11 pa Runway 29 y bek pa Runway 11. AUA Airport Runway Run lo cuminsa 6:00 am y caba 7:00 am. E ticketnan lo ta disponibel riba diasabra 9 di maart 2024 pa 12:00 pm exclusivamente riba pay.aw pa un balor di 25,- florin y lo ta basa riba “first come first serve”. Pa por participa den e AUA Airport Runway Run, e participantenan mester ta un coredo (canamento durante e Runway Run no lo ta permiti debi na e restriccionnan di aeropuerto), e coredo mester ta mayor di 18 aña y mester trece un ID valido na momento di e registracion p’asina por drenta e area caminda e Runway Run lo tuma luga.

Tur coredo lo ricibi gadget manera Safety Vests y hydration belt waist bags pa uza durante e Runway Run. AAA Wings of Hope ta spera di por yama bonbini na e 125 “lucky runners” pa e di dos AUA Airport Runway Run y hunto recauda fondo pa un bon causa.