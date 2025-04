Dia 1 di mei, 2025, pa 6:00 PM, e registracion di Aruba Bank Walk & Run 2025 ta habri!

Tur esnan cu ta cla pa forma parti di e magno evento aki por registra online, via e siguiente link: https://raceroster.com/events/2025/103023/19th-aruba-bank-walk-and-run-2025, via e Aruba Bank Walk & Run App, of via e pagina di Facebook di Aruba Bank.

E aña aki tin 100 lugar adicional en conexion cu e di 100 aniversario di banco. Una bez cu yega e cantidad di 2600 registracion, por sigui registra riba e lista di espera “wachtlijst””. Una bes cu bo registra bo ta haya un email cu bo number di confirmacion.

E ultimo cinco numbernan bo ta uza pa haci bo pago di AWG 25 y confirma bo participacion. Por haci transaccion online of paga cu Debit card na IBISA.

Entrante 5 di mei por busca pakete solamente na IBISA Oranjestad di 8:00am-4:30pm. Riba diaranson 7 di mei nos tey te cu 7:00pm.

Entrante diahuebs 8 di mei nos ta habri a base di “first come first serve”, pues tur esnan riba wachtlijst tambe por haci nan pago y forma parti di Aruba Bank Walk & Run tanten cu tin lugar.

Aruba Bank lo regala un moneda conmemorativo yama ”Victory Coin” na tur esnan cu participa tur cuatro (4) dia na e evento, como simbolo di logro.

Aruba Bank, IBISA, y Subway ta invita pueblo pa registra y participa na e grandioso Aruba Bank Walk & Run 2025 dianan 19, 20, 21 y 22 di mei.

Y tambe pa mantene bo mes bon informa via nos website, Facebook of Instagram. Si tin pregunta por manda email na: [email protected]