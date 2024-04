Diahuebs awor, 2 di mei, e registracion di Aruba Bank Walk & Run 2024 ta habri. Tur esnan cu kier forma parti di e evento di walk & run mas grandi di nos comunidad por registra desde diahuebs 6or di atardi via un link disponibel riba e website di Aruba Bank of riba nan Facebook.

Aruba Bank conhuntamente cu su partners IBISA y Subway ta den ful preparacion pa e organizacion di Aruba Bank Walk & Run 2024 dianan 20, 21, 22 y 23 di mei. E coredonan ta preparando duro pa bai pa e medayanan den nan categoria y premionan efectivo, y e grupo mas grandi di participante ta e grandi y e chikito cu kier logra e meta di participa tur 4 dia den e diferente districtonan riba nos isla.

Registracion pa Aruba Bank Walk & Run ta habri diahuebs 2 di mei, pa exactamente 6or di atardi pa 2500 participante. E registracion ta full online. Una bez cu yega e cantidad aki, tur esnan cu registra despues ta bai ariba e lista di espera “wachtlijst””. Una bes cu bo registra bo ta haya un email cu bo number di confirmacion. E ultimo cinco numbernan bo ta uza pa haci bo pago di AWG 25 y confirma bo participacion.

Di 6 pa 8 di mei por cuminsa busca pakete na IBISA (9 y 10 di mei ta sera). Dia 13 di mei nos ta habri a base di first come first serve, pues tur esnan riba wachtlijst tambe por haci nan pago y forma parti di Walk & Run tanten cu tin lugar. Dia 13 di mei e team di IBISA y Aruba Bank tey te cu 7or di anochi na IBISA Oranjestad pa ricibi pagonan via POS machine y reparti pakete.

“E aña aki nos ta introduci un “Finishers Coin” pa e participante cu ta participa tur 4 dia”, Roxanne Croes, Sr. Officer Marketing di Aruba Bank ta informa, ‘ e coin aki ta fungi como un simbolo di logro pa e participante di Walk & Run 2024’.

Bishita nos website: www.arubabank.com/walkandrun2024, of pagina di Facebook: https://www.facebook.com/Arubabank/, pa registra pa e evento di Walk & Run, diahuebs awor 2 di mei, 2024.