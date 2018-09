Registra e Shoco y/of e neishinan den bo vecindario

Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) ta pidi pueblo su colaboracion relaciona cu posibel neishinan di shoco y shoconan cu por ta biba den e naturalesa di e barionan rond di nos isla. Ultimamente tin un cantidad grandi di casonan relaciona cu e neishinan di Shoco cu pueblo ta raporta na DNM directamente of via Infraruba.com. Considerando cu e shoco ta un especie protegi y ademas ta bay drenta den nan temporada di broei, nos di DNM ta pidi pueblo encaresidamente su cooperacion pa cu e registracion di e neishinan existente.

DNM ta trahando un database pa locual ta trata e shoco. Di e manera ey nos lo sa unda tur tin neishi di shoco of e shoco mes. Si en caso bo wak un shoco of neishi di shoco, sea asina bon di pasa e informacion aki pa DNM. No ta importa si ta neishi, un shoco so, of mas shoco. Tampoco no ta importa si e ta den un area cu su neishi ta na peliger of no. E ta importante pa nos registra unda tin neishi y/of presencia di shoco.

E informacionan aki ta importante pa por monitor y yuda nos inventarisa. Asina nos por minimalisa e risico cu nan por disparce y na mesun momento sigura e shoco su existencia. Tambe e informacion aki ta entre otro valioso den cuadro di desaroyo balansa di nos pais. Esaki por yuda por ehempel den uzo di tereno of otorgamento di tereno por ehempel ora di verkaveling, pone caminda etc.

Nos shoco, su nomber scientifico ta Athene cunicularia arubensis, e ta un subespecie endemico na Aruba y nos simbolo nacional. E poblacion di e shoco ta disminuyendo den e ultimo decadanan y awo ta den peliger local. E menasanan ta inclui desaroyo di mas y e boa, cu ta un especie invasivo na Aruba, cu ta come e shoconan. Shoco ta alimenta su mes cu insectonan y bestianan chiquito y lastrero. Nan ta biba den buraconan den tera of sero di santo y riba tereno cu vegetacion abou. E shoco di Aruba ta un especie protegi pa ley y nos kier haci nos maximo esfuerso pa sigui proteg’e y nan habitat. Pero, esaki nos por logra unicamente cu colaboracion di un y tur.

Di antemano danki pa boso cooperacion. Por meld neishinan via telefon 584-1199 puntra pa sra Yesenia (Yessy) Farro Arends of Yahaira Jansen Geerman. Tambe por meld esaki via e plataforma Infraruba.com riba e tab medio ambiente/playanan, y yena e formulario. Por bishita nos website dnmaruba.org pa mas informacion di e especienan protegi.

Comments

comments