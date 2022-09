Reginald ‘Quake’ de Palm ta participa den exposicion di grupo na biblioteca na Playa titula ‘Primary colors’. E grupo ta presenta un coleccion di obra den colornan geel. 18 Artista y Artesano ta participa den exposicion aki. Reginald “Quake” de Palm, artista visual y autor ta conoci pa su storia y poesia pa adulto y pa su cuadranan y mural y a publica 3 buki. Un buki titula ‘Rendezvous : In San Nicolas’ y dos coleccion di poema ‘Kita paña fo’i cabuya’ y ‘Mi tin dos : buki di poesia’. Reginald de Palm su bukinan ta den coleccion di Biblioteca Nacional Aruba.

Reginald (di profesion hurista) ta gusta expresa su mes den musica, skirbimento y pintamento for di hopi jong caba. Actualmente Reginald ta biba na Boneiro pa un temporada en conexion cu trabou. E ta na Aruba pa un par di dia y a dicidi di join e exposicion di grupo. Reginald de Palm a nace na Aruba, for di mayornan di Boneiro y Corsou y a biba na tur tres isla.

Publico por wak e coleccion aki te cu otro siman diabierna dia 7 di oktober. Pa su siman despues e grupo ta presenta un otro coleccion di obra.