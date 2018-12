Reginald Danies disgusta cu sentencia den caso di abuso di su yiunan

Diahues corte a declara e homber Juan T. liber di acusacion di pedofilia. Sr. Reginald Danies, tata di e menornan, ta duna su opinion tocante e sentencia aki.

Mainta caba, Sr. Danies no a wordo permiti pa drenta y pa evita problema el a bay di e luga. Na su opinion, e resultado ta un falta di respet pa su pesona, pa scol, voogdijraad, Bureau Sostenemi, dos psicologo, full e sistema. Ta bisa cu no tin prueba, ;pero ora cu el a cuminsa spuit, tur hende a yam’e, papia cun’e, nan tambe a saca afo cu tin ub problema. Hopi biaha ta wak politiconan cu ta bin den media, tur ta pidi pa meld. Pero awo, cu a meld, toch a laga e persona acusa di pedofiel liber. E problema segun Sr, Danies, no ta sinta na e meldpuntnan.

Durante gobernacion anterior, a bin cu poster, cual Sr. Danies a bisa cu no ta funciona. Na prome instante, Sr. Danies a pidi pa wordo cera, pa e por sinta cu fiscal. Eynan a bisa Sr. Danies cu e no mester kere Bureau Sostenemi, pero e problema ta e sistema. Awe practicamente por bisa cu corte ta e problema. Cuanto rapport mas mester? Scol, OC, Voogdijraad. Un otro fundacion mas, cu a yuda Sr. Danies.

Sr. Danies no ta nada contento, ya cu el a yega asina leu, pa bin haya tende cu no tin prueba. Pero Sr. Danies lo bay apela e sentencia, tin asina tanto rapport, tur instancia a duna Corte e rapportnan, cu scol a scirbi pa awo corte bin bisa cu no tin prueba.

Casonan di abuso no ta sosode cu hende straño, semper ta hende den famia mes e ta pasa. Ta dificil pa bisa un otro mayor, pa cuida e mucha. E problematica di pedofiel ta un problematica grandi aki na Aruba.

Sr. Danies a finalisa bisando cu e bida di su yiunan ta un trauma caba, te cu mester a manda nan Hulanda, pa nan por tin un bida normal. Tabata tin mucho problema pa cu esaki. E aña aki tin mas di 300 melding caba di pedofiel. Aruba tin un problema di pedofilia.

