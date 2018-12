Reforma Fiscal ta un simpel aumento di impuesto

Recientemente Gobierno a anuncia su reforma fiscal cu lo mester drenta na vigor desde dia 1 di januari 2019, cuminsando cu cambio den inkomstenbelasting, grondbelasting, accijns y eliminacion di BBO riba factura. “Ademas cu e efecto di inflacion lo afecta esnan mas vulnerable, e clase media, famianan cu a inverti den haci nan cas mas bunita, profesionalnan dinamico – esunnan cu ta realisando nan soñonan den nos sociedad – ta esunnan cu lo wordo afecta mas,” asina Parlamentario Richard Arends (AVP) a constata y ta lamenta e hecho aki, pasobra, segun Arends, ta hustamente e grupo aki ta e consumidornan di mas grandi y ta pone nos economia draai. “Un peso di 180 miyon cu ta wordo traduci den un aumento di ‘cost of doing business’ unda pensionadonan y esunnan mas vulnerabel lo no wak ningun beneficio tampoco manera priminti.”

“E prome fase di e supuesto reforma fiscal lo tranca nos economia mas ainda”, asina Richard Arends a bisa. Mientras cu e reduccion di inkomstenbelasting ta varia entre 10 pa 100 florin pa luna, tur hende lo bay atras ora cu e cuenta final wordo presenta. Parlamentario Arends ta duna un ehempel di un famia di mama y tata profesional educa cu un entrada dos biaha igual na un entrada promedio. “Mientras cu e famia aki podise mester paga menos inkomstenbelasting, pero e hecho cu nan a inverti den nan cas di 150m2 ta haci cu nan propiedad ta aumenta di balor y consecuentemente nan ta bay atras entre 250, 2000 of te hasta 3000 florin”.

Na Aruba nos conoce tambe hopi mama soltera profesional cu yiu. “E grupo aki ta bay dobbel atras,” Parlamentario Arends a bisa. “E mama soltera profesional cu ta traha por bay atras cu casi 800 florin pa aña na entrada, sin conta loke cu e mester paga na grondbelasting adicional den caso cu danki na su esfuerso a aumenta balor di su propiedad.”

“E propiedad cu e famia, e mama soltera profesional educa of te hasta e pensionado a mehora cu su propio esfuerso durante añanan poniendo cura, landscaping of te hasta apartamento, a aumenta di balor. E inversion ta wordo castiga cu aumentonan substancial di grondbelasting”.

Segun Richard Arends, Gobierno no a conta den nan presentacion cu e elimina e exoneracion di 60 mil florin den grondbelasting, ni tampoco a informa cu e propietario mester traha un taxatierapport pa Departamento di Impuesto por determina e balor economico actual di e propiedad. “Hopi pensionado cu a inverti den nan periodo activo ta haya nan mes ta paga mas grondbelasting y esaki lo afecta grandemente nan poder di compra”.

Hopi propiedad comercial tin un balor cu ta surpasa 750 mil florin, esakinan lo conoce un aumento di grondbelasting di riba 2000 mil florin. E aumento di e ‘cost of doing business’ aki ta traduci su mes den prijsnan mas halto pa producto y servicio cu e consumidor mester paga. “Djis pensa riba un propiedad cu tin apartamentonan na huur, gasto adicional lo percura pa un aumento di huur”.

Loke cu Gobierno a presenta no ta un reforma fiscal, sino un simpel aumento di impuesto cu ta perhudica e clase medio, e profesionalnan, e “do’ers” nan di nos sociedad, pero tambe esun di mas vulnerabel cu lo haya e cuenta di e aumento di cost of doing business como e efecto negativo di e falta di transparencia di prijsnan.

