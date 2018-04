Reforma fiscal lo trece miho balanse den pago di impuesto indirecto

Di acuerdo cu opinion di economistanan, e miho decision di gobierno di Aruba por implementa BTW unda ta contempla pa paga belasting den un solo suma y tur hende ta paga ya sea ilegal of turista tambe den forma indirecto. Minister di Finanzas Xiomara Maduro Ruiz ta duna su punto di bista.

Semper lo tabata e intencion pa bay cu impuesto den forma indirecto, pero den caso di BBO esaki lo tabata un sistema mas senciyo pa aplica pa prome biaha, unda tambe tur hende ta paga pe ora lo haci un compra, sin embargo BTW a wordo considera den actualidad aunke e tin un otro dimension.

BTW lo tin un otro manera cun’e y p’esey Minister di finanazas a splica cu ta trahando prome ariba e reforma fiscal cu ta necesario na nos pais. Asina ta pasobra tur hende a custuma cu sistema di pago di impuesto, e BBO, anto e ora lo por trece un otro tipo di belasting.

Na aña 2007 ora BBO a wordo introduci, e tabata uno simpel pa hende a custuma cun’e, pero a perde 8 aña unda cu cambionan a tuma luga den e reforma fiscal pero no den un forma structural, anto esey ta pone un peso grandi unda mester cu por introduci un otro tipo di belasting cu un miho balance den pago di impuesto indirecto, caminda ta trece un balansa pa no baha e peso riba un grupo chikito so den comunidad, segun e mandatario.

