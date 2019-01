Reforma Fiscal lo haci e sistema di impuesto hopi mas facil pa maneha

E cambio actual di e sistema di belasting, e asina yama Reforma Fiscal, Sr. Hessel ta elabora ariba e tema aki, unda cu e ta bisa di ta contento cu al menos gobierno ta trahando ariba un reforma fiscal.

E ta sigui bisa cu locual cu tin actualmente no ta bon. Cu e ta tuma tempo, esey ta sigur. Pasobra cu no ta haci esaki di un momento pa otro. E ta bay tuma un pa dos aña sigur, pa haci tur e cambionan aki. Mester check si e cambionan cu ta wordo implementa, no tin otro consecuencia. Ta di compronde cu e ta bay tuma su tempo. Sr. Hessels ta contento cu esaki ta tumando luga, ya cu esaki mester a tuma luga ya 30 aña pasa.

Sr. Hessel ta adminti cu e no ta niun experto fiscal, es decir, den esey e lo tin di confia ariba e experticio di e entidad manera Raad van Advies. E no a lesa nan consehonan si ainda. Pero, Sr. Hessel ta sigui bisa, na momento cu ta haci e transformacion di impuesto directo pa indirecto, e lo bay facilita hopi cos. E lo haci henter e administracion di impuesto hopi mas facil, tumando na cuenta cu tin un atraso grandi. Apenas ta pagando 2014, mirando cu ya caba ta den aña 2019.

Aña di 2014 ta e aña cu Oficina di Impuesto ta bezig cun’e. E atraso semper tabata asina y nan no tin personal suficiente. Y e impresion cu Sr. Hessels tin ta cu e sistema nobo lo ta hopi mas facil pa maneha. E lo trece mas placa aden, di hende cu no a paga impuesto. Door cu no tin suficiente personal, no por controla tur cos. Lo tin di bay ariba honestidad di hende cu ta entrega nan declaracion di impuesto. Y tur cos mester wordo controla y si no tin suficiente hende, claro cu lo haya atraso.

Den e sistema nobo, ta paga e impuesto na momento di haci compras. E ta bin na un manera diferente. Pero door di esey e ta bira hopi mas facil y hopi mas honesto.

Diaranson anochi a tuma luga e simposio di Good Governance, caminda cu tabata tin diferente oradornan, manera e.o. Sr. Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP, Prome Minister di Aruba, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Sra. Jane Semeleer, presidente di Banco Central di Aruba y mr. Alexander van Dam, Procurador General di Aruba.

