Reforma fiscal lo baha e belasting y trece alivio pa 32 mil persona

Reforma Fiscal ta un miho forma fiscal. E meta di e reforma fiscal ta pa cambia e sistema di belasting y haci’e mas husto, mas simpel y den cual Gobierno ta haya su fair share mas eficientemente. Mas eficiencia den cobramento di belasting kiermen tambe cu ta duna Departamento di Impuesto mas tempo y espacio pa cobra tur e placa cu ta riba caya y cu awor ainda hendenan ta nenga di paga.

Un di e cambionan den Reforma Fiscal ta e cambio di tarifa di loonbelasting y inkomstenbelasting, haciendo e un cambio mas husto. E tarifa actual cu tin 14 brackets ta cambia den un tarifa di 5 brackets. Ta elimina e belasting riba entrada te na 27.751 florin. Pues tur esnan cu tin entrada bou di 27.751 pa aña , of 2.300 florin pa luna, NO ta bay paga belasting mas. Ademas tur tarifa ta baha, y e tarifa maximo cu tabata 58.95%, ta baha te na 52%.

KICO E CAMBIONAN AKI TA SIGNIFICA?

E cambionan aki ta trece beneficio pa tur 55 mil persona cu awor ta paga inkomsten belasting of loonbelasting. Con?

Pa prome: 30 mil persona no ta bay paga e belasting aki mas. Actualmente ta 23 mil persona cu ta traha no ta paga e belasting aki, y e total aki pues ta bay aumenta cu 7 mil hende mas, di cual gran mayoria ta pensionado y esnan cu ta gana salario te na 2.300 florin. Pues no esnan cu ta gana salario minimo so. Pa di dos: e 25 mil hendenan cu ta sigui paga e belastingnan aki, lo paga un tarifa mas abou. Esaki Gabinete Wever-Croes ta considera e cambio husto.

AKI TA SIGUI ALGUN EHEMPEL:

Un persona cu ta gana 2.100 florin pa luna lo paga 336 florin menos pa aña

2.500 florin pa luna lo paga 451 florin menos pa aña

2.900 florin pa luna lo paga 262 florin menos pa aña

4.100 florin pa luna lo paga 225 florin menos pa aña

5.000 florin pa luna lo paga 765 florin menos pa aña

5.800 florin pa luna lo paga 815 florin menos pa aña

Pues cu e cambio aki 32 mil pagado di loonbelasting ta sali beneficia: 7.000 mil persona, di cual mayoria ta pensionado, NO ta bay paga e belasting aki mas, y 25 mil hende ta bay paga MENOS belasting. E cambio husto.

