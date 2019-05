Reforma fiscal a trece reduccion di grondbelasting pa 28 mil hende

Gobierno di Aruba a anuncia e Reforma Fiscal na december 2018 y esaki segun Premier Evelyn Wever-Croes ta hayando mas y mas contenido. Cobransanan di Grondbelasting pa aña 2019 a sali recientemente y ya caba for di tur skina di Aruba ta drentando informacionnan di diferente ciudadanonan cu nan ta mira e diferencia compara cu Grondbelasting 2018. (Por ripara diferencia grandi riba e potret).

Grondbelasting ta e belasting cu bo ta paga si bo ta doño di un cas of propiedad. Cu e cambio aki ta diferencia e tarifa basa riba e balor di e propiedad: mas abou e balor ta, e tarifa ta baha. Mas halto e balor ta, e tarifa ta subi. Tambe a introduci un tarifa nobo, mas halto, pa esnan cu NO ta biba na Aruba y pa companianan cu tin propiedad comercial. Esaki ta trece un reparticion mas husto den e forma pa cobra grondbelasting. Ta baha e belasting pa esnan cu tin un cas so, y ta subi e belasting pa esnan cu tin mas propiedad, of propiedad cu ta bal hopi placa.

Cu e cambio aki, 12 mil hende no ta haya e cobransa mas! Y pa 16 mil hende e cobransa ta baha. Pa esunnan cu tin propiedad di balor di mas di 500.000 florin e belasting ta subi, pero mes momento a duna compensacion den rebaho di inkomstenbelasting y dividendbelasting. Esunnan cu tin propiedad di balor abou ta paga menos, y 28.000 ciudadano awe ta mas contento! Reforma fiscal, ta e cambio husto.

Comments

comments