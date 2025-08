E rotonde, caminda dia 14 di juli pasa, oficialmente a lansa e Programa Nacional di Reforestacion door di Premier Mike Eman, no ta solamente un punto simbolico pa un Aruba mas berde, pero tambe un luga cu tin gran significado historico. Imagen nobo y portret di archivo ta mustra cu e rotonde ey ta data for di aña trinta di siglo pasa – y asina ta un di e rotondenan di mas bieu cu ainda ta existi riba e isla.

Den portret bieu por mira cla cu tabatin un pilar, manera obelisco den centro di e rotonde, cu un forma-T caracteristico riba su cabes, caminda tabata colga luz di strada. E rotonda tabata existi prome cu e Kerki Protestant Oranjestad a wordo construi, y tabata na bon distancia di algun institucion mas iconico di gobierno colonial di Aruba: e Oficina di Gobernador na Zoutmanstraat 1, e Oficina di Gezaghebber y – despues – e prome localidad di polis cu tabata netamente na banda di e rotonde.

E informacion nobo historico aki ta duna e renovacion y reforestacion un capa cultural y simbolico adicional. “E luga caminda nos a planta speransa pa futuro, ta resulta tambe un sitio di recuerdo y coneccion cu nos pasado,” segun Premier Mike Eman. “E redescubrimento di e historia aki ta confirma cu nos identidad ta intimamente liga cu nos espasio publico.”

Nadine da Silva, experto den desaroyo di naturalesa y coordinado di e programa di reforestacion, tambe a reacciona cu alegria: “Patrimonio berde ta mas cu solamente ecologia. E ta memoria cultural tambe. E palma cu nos ta bay planta pa e programa di reforestacion lo crece no solamente den tera, pero tambe den significado. E rotonde aki ta uni e generacionan.”

Daphne Every, arkitecto specialista den monumento y historiiado di planificacion teritorial, ta enfatisa e balor di e descubrimento: “E rotonde aki a forma un punto di orientacion esencial den e as historico di Oranjestad bieu. Den su cercania directo tabata e autoridad, e gobierno, e iglesia y e vigilancia – e centro di Aruba den e tempo ey. Reconstrucion y reevaluacion di un luga manera esey ta nifica no solamente agrega gordura, pero tambe recobra identidad.”

E adopcion di e rotonde pa tienda di moda Grupo BENNU (Zara), cu a embeyese cu rand di piedranan natural y klinkers duradero, ta haya un significado mas profundo cu e historia aki. E proyecto ta mustra cu espacio publico por tin balor ecologico y historico na mes momento.

E rotonde, manera crucamento di trafico den centro di gobierno y awor tambe manera simbolo di restauracion ecologico, ta forma un compas real entre pasado y futuro.