Refleccion di Fundacion Conserva Area Cristal relaciona cu Earth Day 2018

Diadomingo ultimo tabata Dia di Mama Tera (Earth Day). Un dia pa refleha di con nos mester conbibi cu Mama Tera y mester ta zuinig cun’e. Esey no ta facil, pero danki Dios tin Julian Lennon, yiu homber di e legendario John Lennon. Den su mensahe el a duna reglanan duidelijk, unda cu nos, como sernan humano por duna di nos parti pa laga e planeta atrás pa nos yiunan.

Julian Lennon a indica cu no ta e hende ta doño di Mundo, nos no por haci kico cu nos kier cu nan, sin tene cuenta cun’e. E ta duna nos alimento, aire y material pa nos traha nos cas. Pero si nos kier algo di dje, nos mester pidi’e na un bon manera y dun’e algo a cambio.

Y aki ta caminda cu e rabo di porco ta krul pa Aruba. Aparantemente companianan, cu fin di lucro, ta tuma tur cos for di nos isla, sin tene cuenta cu e bienestar di e planeta riba cual nos Arubiano ta biba.

Nos minister di Husticia na maart di e aña aki tabata un di e promenan cu a mustra curashi, despues di tantisimo kehonan di habitantenan rond di Seroe Cristal, di a detene e excavacionnan devastador temporalmente y tambe e actividd di un planta di concreet recientemente habri.

Habitantenan den vecindario y Fundacion Conserva Area Cristal a dicidi di tuma accion, door cu pasa e limite di tolerancia y por mira claramente un aumento drastico den e molester causa door di e destruccion y excavacionnan. Pa hopi, awo si ta duidelijk e daño ireparabel causa (manera DIP ta yama esaki) cu a wordo causa na e flora y fauna di un area berde cu balor historico y arkeologico pa Aruba. Entre tanto tin mas di 1200 firma y bezwaar entrega door di e habitantenan y simpatisantenan contra di e ‘hindervergunning’ nan recientemente pidi. Esaki tin como meta pa legalisa e destruccion masivo cu ta tumando luga.

Niun di e companianan cu ta trahando na e area ta dispone di e documentacion huridico necesario manera un ‘hindervergunning’. Mirando e carácter ireversibel di e daño causa, ta na su luga cu e minister a para e trabaonan y a dicidi di lansa un investigacion di con e situacion a desaroya y kico por wordo haci pa remedia esaki. Den palabranan di Julian Lennon: Ora cu bo tuma algo di Mama Tera bo mester pidi’e na un bon manera.

Dia 17 di april a tuma luga un kort geding den corte, caminda cu e companianan afecta door di e decision di e minister, tabata exigi pa nan por a sigui cu e trabaonan. E decision di hues ta poni pa dia 7 di mei proximo. Tabata alentador pa Fundacion Conserva Area Cristal y habitantenan pa por a duna nan opinion den corte. Nan a aplea pa e stop permanentemente cu tur excavacion y pa prohibi cualkier actividad industrial den e area di Seroe Cristal, cu den e ROP ta nombra como ‘area proteha’. E tiki berde cu a resta na Aruba, mester keda berde. Ta trata Mama Tera netjes.

Ta di compronde cu e pensamentonan aki ta linea recta contra di e interesnan financiero di e companianan envolvi. Proteccion di medio ambiente no ta bay man den man cu e mundo di mineria. Hues, como tambe e minister lo mester evalua entre e interes di algun, manera e empleado di e mineria y e central di beton, of e proteccion di un pida tera, oficialmente un area proteha na Aruba y asina tambe proteha loke a resta di e flora y fauna pa nos yiunan y nan yiunan. Si scoge pa e ultimo aki, e ora nos ta ariba e bon caminda di realisa e palabranan di Julian Lennon: Duna Mama Tera bek, loke e a duna nos. Cada un di nos lo mester tuma e tempo pa evalua den ki direccion nos kier bay y unda nos kier yega pa e siguiente generacion. Nos tur mester yena nos mes di curashi y mustra cu nos kier esaki tambe.

