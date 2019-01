Refineria, Seguridad y Fast Ferry ta temanan cu lo wordo atendi durante Community Gathering

Diahuebs awor, esta mañan, Sanicolas Bussiness Association ta cuminsa cu su prome “Community Gathering” cu lo cuminza pa 7’or di anochi na Teresita Center. Durante e reunion aki, cu ta un follow up di e National Transformation Map di Sanicolas Business Association, lo bai ta hopi interesante principalmente pa loke ta pa e pueblo di Sanicolas. E lo bai ta pa duna informacion general cu Sanicolas Business Association kier duna na pueblo p’asina tur hende tambe participa e anochi aki riba no solamente riba pensamentonan y projectonan cu tin, pero tambe loke ta pasando actualmente na Sanicolas y basicamente pariba di brug. Tur hende ta invita y ta wordo spera cu lo bai tin hopi pregunta y mas cu claro hopi respuesta tambe cu por laga pueblo cu un tiki mas di claridad, for di refinaderia te cu e plannan di Gobierno actual ta encera. Pa loke ta e preocupacionnan cu comunidad tin cu ta entre otro e Fast Ferry, Refineria y seguridad na Sanicolas, e presidente di Sanicolas Business Association a duna di conoce cu e anochi aki tur esakinan lo wordo contesta pa pueblo por sa kico ta pasando y kico ta bai pasa. Minister Bikker tambe lo bai duna un splicacion riba kico ta e plan pa seguridad pariba di brug p’asina tur hende ta na altura di kico por spera. Pero no solamente seguridad pa pariba di brug solamente sino pa henter Aruba en particular. Pa loke ta fin di aña a keda demostra cu actividadnan den centro di Sanicolas a trece bida den centro y e opinion di Sanicolas Business Association ta cu mester bin mas actividad den centro di Sanicolas p’asina cos mehora pa e cuidad. E actividadnan durante fin di aña mester ta un mensahe cla y raspa cu 2019 ta e aña d Sanicolas. Tur aña ta bisa mesun cos pero e biaha aki tin bista hopi positivo y influencianan positivo cu laga tur hende sa cu e aña’ki realmente lo bai experiencia un cambio.

Comments

comments