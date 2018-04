Refineria lo reactiva manera prome cu e ‘slow down’

Despues di un reunion cu a tuma luga siman pasa entre ehecutivonan di Citgo hunto cu ehecutivonan di e Board di Refineria pa acorda varios temanan,riba e problematica unda Citgo Aruba mester para e funcionamento debi na falta di recursonan . Minister Presidente Evelyn Wever Croes ta informa.

Awor aki e ehecutivonan a bolbe Aruba cu algun respuestanan unda cu a wordo informa cu nan haya un parti chikito di e financiamento, anto esey a pone cu nan por sigui manera cu nan tabata haciendo prome cu e slow down. E tempo ey caba no tabata tin hopi actividad, pero e bon noticia cu ta wordo garantisa cu e trahado ta continua den nan posicion.

Prome Minister tambe a splica cu ta contento cu ehecutivonan di CITGO a bini bek manera cu nan a primitni, cu nan mes lo bin bek pa trece un update di e situacion, durante e ultimo reunion 1 luna pasa, y al menos tin un linea habri den comunicacion despues di hopi tempo unda no tabata tin siendo cu mayoria di representante di CITGO tabata deteni, y gobierno ta celebra si cu e tata cu mama di famia no a perde nan trabou.

Pero den un forma realistico Minister Evelyn a expresa cu e situacion ta cu aunke por a haya e financiamento pa reactiva full e refineria di Aruba, nan no por haci uzo riba dje debi na e sancion di Merca cu tin poni riba e compania aki. Y tanten na no a haya e fondo aki nan no por keda cla toch.

Cu esaki kier men cu en berdad tin un par di puntonan positivo cu e reunion aki cu plannan y hopi ideanan, pero den definitivo gobierno di Aruba no a mira un solucion ainda cu caso CITGO, anto nan ta keda busca traha riba un otro structura di negoshi y gobierno di Aruba ta keda pendiente pa tende di nan kico por a logra.

E suma cu nan a haya pa e inversion den refineria ta un aproximacion di 600$ miyon, pero unda cu manera Minister a splica na haya e cen pero no por dispone riba e placa door di e sancion. Pero importante ta cu refineria a bolbe na un posicion prome cu refineria a cay den slow down y asina por keda bay poco poco te ora nan a logra e financiamento grandi .

Sra. Prome Minister ta bisa si cu mester ta realistico unda cu gobierno ta keda mara na e contracto aki, unda cu gobierno di Aruba lo keda intermedia cu gobierno Americano pa yuda lanta CITGO su sancion cu por wordo haya den caso cu CITGO por cambia nan structura den nan financiamento esey ta bay yuda pa e sancion no keda tuma luga mas.

Na momento aki CITGO Aruba ta cay bou di compania madre cu ta PDVSA Holding situa na Delawere y door di esaki autoridad Americano no kier duna autorisacion pa e placa a wordo uza ya cu e ta keda bay bek na PDVSA, anto un di e solucion ta pa saca CITGO for di bou di PDVSA, manera CITGO Houston por ehempel pero esaki tampoco a bira un opcion door cu un debe hopi grandi ta cay riba e otro compania aki y esey ta contra ley Mericano, anto riba e escenario aki mester keda rondia un otro posibilidad pa hinca CITGO Aruba bou di un otro compania cu por ta algun na Europa, segun Sra. Evelyn Wever- Croes, minister di Energia, encarga cu asuntonan di refineria.

