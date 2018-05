Refineria Isla no mester paga boet

WILLEMSTAD – Diaranson 2 di mei 2018 Corte den Prome Instancia dicta den un kort geding cu Isla no mester paga e boet pa violacion di e standardnan pa emision di di zwafeldioxide pabao di e rena 2014. E beslag impone door di Stichting Humanitaire Zorg y Stichting Schoon Milieu op Curaçao mester wordo kita.

Na 2010 Corte di Husticia den un kort geding a prohibi Isla na contribui na mas di 80 µg/m3 (microgram pa meter cubico) como un promedio anual di e concentracion di zwafeldioxide na nivel di suela, pabao di e refineria. E tempo ey hof a impone un dwagsom di 75 miyon florin pa aña di isla mester viola e standarnan aki. Ademas, hof a agrega cu e contribucion di Isla na e emision di zwaveldioxide mester wordo calcula na mes manera cu investigadonan a haci esaki anteriormente ( na 2008 y 2009).

Na maart di e aña aki ambos fundacion a pone un beslag, ya cu nan ta di opinion cu Isla lo a viola e norma na 2014 y cu p’esey Isla mester paga e boet aki. Isla no ta di acuerdo cu esaki y den un kort geding a pidi pa kita e beslag.

E biaha aki Corte a dicta cu e contesta riba e pregunta di Isla lo mester paga e boet pa e emision na mes manera cu a calcula esaki den e rapportnan di 2008 y 2009. Esaki kiermen cu e lo mester wordo midi ariba e mesun locacion. Esaki ta segun e sentencia di 2010. Esaki ta e condicionnan na cual Corte ta mara. Riba e locacion specifico aki a calcula un emision mas abao cu e norma di 80 µg/m3. Esaki ta motibo tambe cu Isla no ta obliga di paga e boet.

Corte a dicta tambe cu pa e pago of no di e boet tin condicionnan mara na dje cual ta para den e sentencia di 2010. Pero e prohibicion mes ta hopi mas amplio: na niun lugar mas pabao di Isla por emiti mas di 80 µg/m3. For di e investigacion aki a bin resulta cu na otro locacionnan pabao di e refineria si a keda ariba di e norma. Esaki pa Corte pa extende e prohibicion te cu 2019.

