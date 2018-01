Refineria Amuay ta para produccion di gasolin

FALCON, Venezuela- Dia 23 di Januari, den oranan di atardi a keda confirma cu a para dos planta destilador cu ainda tabata activo den e refineria Amuay di e Compleho Refinador de Paraguana. Cu esaki e cinco destilador ta keda paralisa. Asina e secretario general di Sindicato di Trahadonan Petrolero y Gasifero di estadon Falcon, Ivan Freites, a declara.

Freites a splica cu e planta catalitico a wordo para, cual tabata programa pa haci caba, sin embargo, nan no tabata conta cu e unico dos planta destilado a keda fuera di servicio. Actualmente solamente e planta electrico ta operativo.

Den e ultimo e tabata produci solamente 115 mil bari di gasolin. Un planta tabata genera 70 mil bari, mientras cu e otro, 45 mil. Pa awo, e produccion ta na cero.

“Ya no tin produccion di gasolin. Refeneria Amuay tabata e unico cu tabata produci gasolin, cu `115 mil bari pa dia di e planta catalitico. Pero ni esey no ta wordo produci mas, ya cu e planta ey tabata e unico den servicio. E condicionnan di e planta nan aki ta “wak y no mishi”, mescos cu e tuberianan”, segun Freitas a declara.

