E mandatario cu tabata encarga cu FASE, esta Minister Glenbert Croes a duna un ampliacion durante su Rueda di Prensa diahuebs ultimo riba e rapport publica pa Algemene Rekenkamer Aruba.

El a inicia su disertacion recordando e panico cu nos Pais a bay aden e momento cu 13 di maart 2020 a anuncia cu COVID a bati na nos porta. Aruba a bay den lockdown, negoshinan a dal cera, luz a dal paga, hendenan diripiente na cas sin pago.

Mesora Gobierno di Aruba a actua manera IMF mes a reconoce Aruba pa su ‘swift reaction’ cu a logra rescata capital humano.

Minister Glenbert Croes a declara di ta tuma tur punto di recomendacion di e rapport di ARA na serio. Pa loke ta e deelconclusies di e rapport en cuestion, e mandatario a reacciona riba cada un durante su rueda di prensa.

E ayudo financiero FASE a wordo brinda di forma generoso y accesibel

E Mandatario a reacciona bisando cu e no ta considera e conclusion aki como negativo. No mester lubida cu humanidad completo tabata bibando momentonan sumamente dificil di incertidumbre. Y e meta di FASE tabata pa yuda lo mas hopi persona cu ta posibel pa sigura cu nan por tin pan riba mesa, logicamente semper y cuando ta cumpli cu e rekisitonan.

No tin suficiente garantia cu tur caso a wordo evalua igual

Riba e conclusion aki si Minister Glenbert Croes ta diferencia di opinion cu ARA pasobra tur por corda dia 13 di maart 2020 cu e dos casonan di COVID a wordo anuncia, e sensacion tabata manera un cos cu mundo ta bay caba, asina grandi e incertidumbre tabata. Mester corda cu no tabatin un manual cu ta prescribi con pa maneha e situacion aki. A institui un taskforce FASE pa introduci e proceso di evaluacion di tur peticion cu a drenta via e website, criteria y proceso semper aproba pa Conseho di Minister di Aruba. Esaki pa sigura un trabou conhunto entre departamentonan DPL, DAO, DAS – CENSO, SVB, Directie Financien cu tabata efectua e pagonan. Hasta Departamento di Impuesto y CAD tabata involucra of a wordo involucra pa sigura un trato husto pa un y tur.

Infraccion riba e siguransa huridico di e cuidadano

Imagina kico lo a pasa si Gobierno mester a warda pa e ley di FASE keda cla, cuanto esaki lo a dura y kico esaki lo a nifica pa sobrevivencia di nos conciudadanonan. Cu FASE, Loonsubsidie, MKB y pakete di cuminda, nos a sigura cu tur por a sobrevivi e calamidad ocasiona pa COVID. Nos no a actua pa viola derecho di un ser humano. Nos a actua pa sigura cu famianan por a sobrevivi e calamidad aki.

Uzo di FASE di forma economico no ta suficientemente garantisa

Den calamidad a pensa solamente pa yuda lo mas hopi hende cu ta posibel. Finalmente Aruba a inverti 78.992.550 miyon den nos Pueblo cu FASE, for di fin di April 2020 te cu fin di aña 2021. Un total di 10.777 persona a wordo apoya, sustenta y yuda cu otorgacion di FASE.

Falta di mehoracionnan structural di proceso

Di anochi pa mainta a bin cu e website cu a wordo anuncia dia 19 di maart 2020 unda cu e prome solicitud pa FASE por a drenta 20 di maart. Pues den 7 dia mester a prepara un proceso pa cual, manera a splica caba anteriormente, no tabata exisiti un manual. Pero pa sigura un proceso husto aproba pa Conseho di Minister di Aruba, a institui e FASE Taskforce cu a consisti di DPL, DAO, DAS – CENSO, SVB, Directie Financiën cu tabata efectua e pagonan. Departamento di Impuesto, DWJZ y CAD tabata involucra of a wordo involucra pa sigura un trato husto pa un y tur. Hasta DIMAS cierto momento a wordo involucra pa cu permisonan. Nos a duna cooperacion total na ARA cu su investigacion y esey ARA a confirma tambe. Y ta bon pa informa cu tur aplicacion ta archiva pa si un dia mester di dje atrobe.

E mandatario a finalisa bisando cu e ta spera for di mas profundo di su curason cu nunca mas mester pasa den e calamidad di proporcionnan catastrofico cu e pandemia aki a nifica pa mundo henter. “Cu e experiencia aki nos por traha un handbook, un manual pasobra e ayudo cu Aruba a brinda na su pueblo cu FASE, Loonsubsidie, MKB y ayudo cu pakete di cuminda, ta masha poco pais na mundo a haci esaki”.

