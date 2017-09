Referendum gana mester ser respeta pa e doño di trabou

Anselmo Pontilius, mediador di Gobierno, ta splica riba e desaroyonan entre e dos partidonan cu tin diferencia di opinion cu otro, esta entre sendicato STA y gerencia di NV Elmar.

El a splica cu despues di e referendum di dia 1 di September, e partidonan mester a reuni dia 15 di September nan so, pero esaki no a pasa. Despues di e reunion aki cu no a bay door, a cuminsa trata pa haya e partidonan na mesa. Finalmente a logra hayanan na mesa tambe y prome cu esey a prepara un documento cu lo mester por sirbi como un vehiculo pa e partidonan firma cu otro, cual lo ta normal despues di referendum, con nan ta traha cu otro, con ta suministra informacion na otro. E documento eynan, no a logra pa trat’e den su totalidad, debi na e diferencianan di opinion cu tin na mesa. Pero tarea di mediador hustamente ta pa percura pa esey sosode, pa e partidonan yega na otro y na final ta na mesa tin cu bay atende cualkier diferencia di opinion cu tin.

Tin e diferencia di opinion entre e dirigentenan di e sindicato riba e reconocimento den sentido cu e shopstewardnan ta un parti integral, solamente e compania ta bisa cu e mester un acuerdo por escrito con nan ta atende cu esaki. Hustamente ta un di e puntonan cu a incorpora mas of menos den 6 punto specifico, con e partidonan tin cu atende cu otro desde e referendum p’adilanti.

A haci un apelacion riba e compania pa nan duna un presentacion na e dirigentenan di STA, cu no ta nada otro sino un splicacion di e realidad di e compania, pero tambe un di e puntonan di preocupacion cu nan a expresa ta e temor pa e reorganisacion y si e reorganisacion tin consecuencia pa e trahadonan.

Esey a planea pa diahuebs atardi, pa 4’or, mientras cu ta informando e publico, lo a surgi e situacion di schorsing, cual lo bay trata esaki hunto cu gerencia y sindicato.

Normalmente e no lo mester stroba e reunion, pero un situacion manera esaki no ta desea ora cu ta na mesa, pa motibo cu kier tur trankilidad. E partidonan mester por atende cu otro riba e realidad di e empresa y e realidad di empresa ta e realidad di e trahadonan. Esey ta hopi importante. Bo tin cu clarifica esakinan. Tin un sindicato nobo cu a bin paden. Nan tin cu haya e informacionnan veridicto, exacto di loke e empresa ta y ta tumando luga. Esey tin cu tuma luga, pero lo trata di resolve e parti den cual a schors tres di e trahadonan cu ta delegado, cu a bin e reunion diamars, den cual gerencia a bisa cu nan no tabata tin autorisacion pa bandona trabao pa atende e reunion.

Pontilius a sigui splica cu tin dos parti. Gerencia no por bisa cu e no ta reconoce sindicato. Esey ta prome parti. Esey tabata hopi cla tambe diamars. Den otro palabra, e dunado di trabao ken ke sea, tin cu reconoce e sindicato. Gerencia a clarifica tambe cu den ningun momento nan no ta reconoce. Solamente tin e punto den cual cu e sindicato ta bisa cu e eligi un cantidad di representante cu ta trahado. Gerencia a bisa ta bon, pero pa esey mester tin un acuerdo cu e sindicato. Esey mester tuma luga ainda. Si un reunion a tuma luga dia 15 manera programa kisas por ta lo a evita tur esaki. Awor aki tin cu atende con ta resolve esakinan. E parti legal, cu tin un contracto colectivo vigente entre dos partido, den e caso aki sindicato cu tin e mayoria. Pa ley, e contracto colectivo ta keda vigente. Partidonan ta respet’e. Si e partido nobo cu bin y discubri cu tin articulonan cu no ta na beneficio di e trahadonan, of por ta perhudica e trahadonan, semper e por propone na e otro banda di mesa, pa trata e puntonan aki. Si nan no por haya otro, semper nan por acudi na un institucion, manera mediador di Gobierno. Den caso extremo bo ta bay corte, inclusive pa pidi hues pa opina riba un articulo, mara na un contracto colectivo.