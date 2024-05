Aruba, conoci pa su beachnan di santo blanco y su bida marino vibriante, tabata un referente den e lucha pa sostenibilidad den Caribe. Un di e mayor desafionan medioambiental di e isla ta e uzo excesivo di saco di plastic. Mientras cu gobierno y parlamento ta traha pa eradica e uzo di saco di plastic di un solo uzo, tambe ta importante considera e formanan creativo pa reuza nan pa reduci su impacto ambiental.

Cinco manera pa reduci e cantidad di saco di plastic

Den un mundo caminda cu desperdicio y e consumo acelera ta problema persisitente, reduci e uzo di saco di plastic ta un forma significativo di contribui na medio ambiente. Aki nos ta presenta cinco manera pa reuza e saconan di plastic prome cu tira nan afo, yudando na disminui su impacto ambiental:

Reuzo na cas

1. Un forma simpel di reuza e saconan di plastic ta uza nan pa recolecta sushi den prullemand chikito, manera esun di cushina of di baño. Fuera di esey, e pakinan di producto manera aros, pan, papel di baño y carni por uza nan bek pa almacena sushi di tamaño mas chikito, manera papel di oficina. E practica aki por yuda reduci e cantidad di saco di plastic cu ta caba riba dump.



Recoge sushi di mascota2. Doño di mascota na Aruba por uza saco di plastic pa coy e sushi di nan animalnan, yudando mantene e areanan publico limpi y sigur. E saconan chikito cu no ta adecua pa otro uzo por ta perfecto p’e tarea aki. E metodo aki por ta specialmente util riba un isla caminda cu turismo ta un pilar economico y limpiesa ta esencial.Uza nan como handschoen3. Tin biaha, bo no ta dispone di handschoen pa realisa tarea manera di limpiesa di baño of coy insecto. Sinembargo, e saconan di plastic por sirbi como handschoen improvisa. Basta cu habri e saco y pone na bo mannan pa proteha bo di sushedad of substancia desagradabel. E reuzo aki por ta util p’e tareanan diari ocaminda cu higiena ta importante.Mantene e sapatonan den forma4. Boet di pia halto por deforma si bo no warda nan adecuadamente. Reuza saco di plastic por yuda mantene e boetnan den su forma. Basta cu traha bala cu e saconan y pone nan den e boetnan pa mantene e pia lanta. E practica aki ta util pa esunnan cu ta desea di prolonga e bida util di su sapago.Obra di man creativo5. Saco di plastic tambe por wordo uza pa actividad creativo y obra di man. Por ehempel, e saconan blanco por converti den spirito pa Halloween of por wordo corta na repi pa uza nan pa vlecht. Den e arte pictorico, e saconan di plastic por wordo agrega textura na un pintura of sirbi como proteccion p’e superficie caminda cu ta traha ariba. E creatividad aki ta fomenta reuo y ta reduci sushi.Un caminda pa sostenibilidadE gobierno di Aruba ta comprometi pa reduci uzo di e saconan di plastic di un solo uzo, pero e cambio ta rekeri e esfuerso di henter e comunidad. Opta pa saco di tela ora bay cumpra cos y scoge e productonan na granel na luga di un empake di plastic, ta paso den e direccion corecto. E promocion di alternativa biodegradabel of compostabel tambe ta fundamental pa logra un futuro sostenibel.

Cu e cooperacion di e ciudadanonan y e legisladornan, Aruba por sigui avansa pa un ambiente mas limpi y saludabel. Door di reduci e uzo di saco di plastic y haya manera creativo di reuza nan, e isla por sirbi di modelo p’e otro nacionnan den e lucha contra contaminacion door di plastic.

Accion legislativo pa eradica plastic

Tin di remarca n’e articulo aki cu na 2020, parlamento di Aruba a tuma un postura firme contra uzo di saco di plastic di un solo uzo. E legislacio a wordo introduci cu e fin di reduci y eventualmente elimina uzo di saco di plastic riba e isla. E parlamentarionan Arubiano a reconoce cu e impacto di plastic den medio ambiente ta significativo, specialmente den un luga caminda cu turismo y e beyesa natural t’e pilarnan economico.

E ley ta prohibi e distribucion di e saconan di plastic den tienda y comercio, poniendo enfasis riba e poblacion pa adopta saco reuzabel como alternativa. E medida aki tabata un paso crucial pa Aruba, cu ta busca pa mantene su beachnan y paisahe libre di contaminacio y proteha e bida marino di e efectonan dañino di plastic.

Sinembargo, ainda por haya algun luga cu no a adopta e ley aki den su totalidad, pasobra ainda ta haci uzo di saco di plastic den tur sorto di manera. Sea cu ta bende nan den un paki pa uzo domestico of ta uza nan pa pone mercancia cumpra den nan.

Sin lubida cu ora tin bendemento di cuminda, sea riba veld di bala of hasta na ca’i hende, ta opta pa uza saco di plastic como un alternativa mas economico sin tene cuenta e consecuencia ambiental cu tin riba nos isla.

Ban sigui cu e intento di mantene nos dushi Aruba liber di plastic.