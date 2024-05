Durante e presentacion di e Relato Anual 2023 di su ministerio di Asuntonan General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e departamento di Recurso Humano(DRH), y a pone enfasis riba e parti di e Ziekteverzuim, of e AO di e personal di gobierno.

E mandatario a indica cu un di e criticanan grandi ta cu den Gobierno tin hopi hende AO (Arbeidsongeschikt). Esaki ta ocasiona un problema, ya cu a causa di esaki tin cu busca otro personal pa haci e trabou na e momento ey. Tambe ora ta trata di un trabou cu ta traha segun warda, lo mester paga overtime pa cubri esaki, cu ta resulta den gastonan adicional pa Gobierno. Prome Minister ta remarca cu e ziekteverzuim ta bahando considerablemente y esaki ta otro logro grandi di Gabinete Wever-Croes cu ta bin ta trahando duro riba baha gastonan di Gobierno.



Prome Minister a indica cu e logro aki no a “cai foi shelo” sino ta un esfuerso grandi di e Departamento di Recurso Humano y otro departamentonan cu ta guia y yuda esnan cu frecuentemente no por bin traha pa motibo di salud, unda cu mester. Esnan cu no por sigui traha pa motibo di salud ta haya un herkeuring y lamentablemente tin cu bandona servicio na un cierto momento. “Pues e cifranan di ziekteverzuim, AO tambe a baha y esey nos ta hopi contento cun’e”, Prome Minister a expresa.

