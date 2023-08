Dialuna mainta, por a tuma nota di un conferencia di prensa di Gobierno, na unda Minister di Husticia Rocco Tjon a anuncia un rebaho den e cifranan di criminalidad na Aruba pa aña 2023. Esaki sigur ta un bon noticia pa Aruba en general y pa turismo, cu ta e pilar economico di e pais. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu un di e prioridadnan di su Gabinete ta siguridad di e comunidad en general. E ta hopi importante pa nos hendenan por sinti nan mes sigur, y por biba trankilo riba e pida baranca aki. Pero esaki no ta conta solamente pa e comunidad di Aruba, sino tambe pa tur esnan cu ta bishita nos isla, sea pa vakantie, trabou of cualkier otro motibo.

Turismo, cu ta conta pa e gran parti di Aruba su GDP ta creciendo. Segun Banco Central, danki na e sector aki, ta premira un crecemento economico mas grandi di loke a wordo anticipa. Pa cu esaki, e noticia di e reduccion den e cifranan di criminalidad ta hopi importante, mirando cu un subida lo por afecta e crecemento aki negativamente. Esaki sigur no lo beneficia economia di pais Aruba, mirando cu ta hopi ta e negoshinan, hotelnan y companianan cu ta depende directo of indirectamente di e sector aki.

E rebaho e cifranan di criminalidad, no ta bin su so, sino danki na e bon trabou di esnan cu ta labora den e sector di husticia. Primeramente, Prome Minister ta gradici Minister Rocco Tjon, pa su vision y dedicacion na husticia di pais Aruba. Tambe ta gradici cuerpo policial, pa tur nan esfuerso y determinacion pa logra yega na e reduccion aki. “Boso trabou no ta uno facil, y ta trece hopi riesgo cune, pero e amor y pasion cu cada un di boso a desplega durante aña, pa logra baha e cifra aki y alabes resolve hopi caso, ta di admira y aprecia. Ta solamente ora bo tin amor pa bo trabou y pa bo pais, bo ta yega na logronan beneficioso asina” Prome Minister a expresa.