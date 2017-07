RED ta wordo reforsa cu Ciro Marquez

Partido ReD a presenta Ciro Marquez como candidato nobo riba lista di ReD. Despues di a traha hopi tempo na Hulanda den ramo di natuurgeneeskunde sr. Marquez, kende su wela tabata traha remedi di tera, a regresa su isla natal pa contribui na e desaroyo di su Pais. E a studia antropologia gnostico na Mexico, natuurgeneeskunde na Hulanda y Alemania, autor di dos buki tocante antropologia gnostico y maestro di yoga. Actualmente e tin su propio consultorio na Aruba, y ta complementa e trabao di e dokternan reconoci pa AZV. Su meta ta pa promove leynan cu ta proteha nos remedinan di tera y e derecho di pashent pa scoge pa remedi di tera. Y pesey Ciro Marquez a scoge pa partido ReD ya cu e programa di ReD ta enfatisa e cambio di un maneho di salubridad publico mas basa riba prevencion, cu ta inclui e uso di remedinan di tera, manera cannabis, aloe, seida, salie y moringa.

Despues di a presenta sr. Marquez, tabata turno di sr. Rudy Lampe pa denuncia e campaña sushi cu ta operando contra ReD riba social media. E ta un mentira loke ta circula, como si fuera cu Rudy Lampe ta boga pa legalisa tur droga na Aruba. E declaracion di Rudy Lampe na Power FM dialuna ultimo a splica un publicacion cu a sali den Der Spiegel na Alemania na 2013 cu ta describi e ruta di cocaina cuminsando na Colombia pasando via Aruba y ta termina na Alemania, cu complicidad di nos autoridadnan. Y den e articulo ta referi na un informa di Naciones Uni, scirbi pa Kofi Anan, ex Secretario General di Naciones Uni, Bill Clinton, ex president di Merca, Fernando Henrique Cardoso, ex president di Brasil, Felipe Calderon, ex president di Mexico, y ex president di Colombia mes sr. Gaviria. E informe a keda elabora como evaluacion di e tratado contra droga di Nacionnan Uni mas cu 50 aña pasa, unda Naciones Uni a declara guera contra droga. E informe aki, cu a risibi conseho di Dr. Ethan Nadelmann un experto cu nos a trese Aruba pa duna conferencia y amigo di Rudy Lampe, a conclui cu e guera contra droga a fracasa, pasobra cada dia tin mas droga, mas consumidor y mas labamento di placa. Pesei e informe ta aconseha pa cambia e strategia, en vez di sigui cu e guera perdi contra droga ta miho bin cu un strategia di regula e consumo di droga, pero esei ke men cu ta tur pais den Nacionnan Uni lo mester firma un tratado nobo unda ta pone e salud di cada ciudadano na prome luga en bes di mira e consumidor como un criminal. Lo ta iresponsabel pa pidi Aruba su so regula tur droga, locual lo crea un problema grandi. Rudy Lampe ningun momento a declara esey, sino cu a base di e informe menciona di Naciones Uni a boga pa tur pais firma un tratado nobo tocante droga unda e enfoque ta regulacion en vez di prohibicion. Mescos cu lo ta iresponsabel pa Aruba keda su so cu e prohibicion di cannabis, mientras cu awor casi e mitad di e estadonan na Merca a regula esaki, Uruguay, Mexico, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y Jamaica tambe a bay den e direccion aki y Aruba no por keda isola den nos region cu un mercancia ilegal. Ke men Rudy Lampe ningun momento a declara tal barbaridad di kier legalisa tur droga na Aruba, pero ta nos opositornan ta plama e mentira aki pa kibra e forsa di ReD. E video cu ta circula a corta e palabranan di Rudy Lampe, cu ta splicando e informe di Nacionnan Uni, pa duna e impresion eroneo cu sr. Lampe ta boga pa legalisa tur droga. Asina baho nos opositornan a cai den nan campanja sushi contra ReD.