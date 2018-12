RED orguyoso cu por a yega na un presupuesto supletorio neutral

Sr. Ricardo Croes, di e fraccion di ReD Democratico den Parlamento, a splica cu e tratamento di presupuesto ta manera un wega politico.

Segun Sr. Croes, ora nan a drenta parlamento nan a topa cu’n deficit di 130 miyon. Esey kiermen cu gobierno mester a aproba 130 miyon extra, cu practicamente gobierno a gasta caba. E diferencia e aña aki, ta cu ta papia di budget neutral. Esey ta nifica cu no a gasta nada extra. Y e bruhamento di tera di parti di partido AVP, e ta nota. A saca lista cu a mustra cu tabata tin añanan cu ta papia di 200 y pico miyon florin ariba e presupuesto supletorio. Dus e tratamento di dialuna tabata uno historico. Pa un gobierno por a yega na presenta un budget neutral, cu no a gasta mas di loke a pidi. Ta depende ken ta scucha y kico ta interpreta y e ora ta compronde e tratamento di e presupuesto. Fraccion di RED ta hopi satisfecho con e tratamento a bay.

Manera ya caba Sr. Croes a bisa, na momento cu e gobierno aki a drenta gobierno, den e prome luna nan tabata tin un deficit di 130 miyon, cual nan mester a busca aprobacion. Djey a habri e aña cu’n deficit di 276 miyon. Awo den e 1 aña di tempo, e gobierno aki presenta un budget neutral ta un logro grandi.

Sr. Croes a enfoca ariba e minister di enseñansa, cu a splica cuanto hende e tin den su ministerio. Y con e ta traha cu esaki. Gobierno tin nos finanzas publico, nos economia na pecho. Esaki a resalta durante e tratamento di ayera.

Hulanda ta keda focus cu e gastonan di personal ta halto y esaki ta un punto cu nan ta keda para ariba dje. Sr. Croes a sigui bisa cu e dos partidonan grandi a hiba e maneho di duna trabao den gobierno, ta parti di campaña. Di un banda ta duna trabao y e hende mester di trabao. Y den mercado priva no tin tanto trabao asina. Y esaki a pone cu e aparato gubernamental a bira overbelast. No por yega kita hende for di trabao asina sin mas. Esey lo no ta un acto responsabel di ningun gobierno, sin importa di cual e ta. E mester ta bon structura, pa no haci mas daño.

Si yega kita hende, manda cas, kita nan entrada, ta problema social ta keda crea. Tin hopi cos cu no ta bay mes lihe, cu RED lo kier. Pero mester corda cu e gobierno ta un coalicion, ta importante pa distingui cierto cosnan.

RED lo para banda di gobierno, semper y cuando cu e decisionnan ta responsabel. Ta p’esey ta haci pregunta pa haya contesta, pa sa sigur cu loke ta premira lo duna e frutanan, y si tur ta ariba e mesun liña, sigur RED lo para ariba e mesun liña.

