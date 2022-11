Ekipo di Red Machine ta hiba ABBA corte riba decision di beroep di duna Acto Indians gana den baseball dobla A cu ta haci cu Acto ta bira campeon. Red Machine ta sinti cu beroep a tuma decision sin tene cuenta cu hopi cos den e reglamento y cu esaki nan como organisacion no ta acepta p’esey ta hiba ABBA corte, esaki no ta prome biaha cu baseball ta bay corte pa buska un decision di Hues. Loke nos di masnoticia a bin compronde for di varios y diferente persona ta cu e bringamento di cierto dirigente nan contra otro tanto den ABBA y den dirigencia di teamnan ta e conflicto mas grandi cu ta dañando baseball ta ora pa varios di e dirigente nan aki hala duna sanger nobo oportunidad pa trece cambio sino ABBA baseball amatuer lo bay disparce pa motibo di tanto rabia bringamento den baseball, nos lo sigui di cerca kico lo bay pasa den henter e telenovela di baseball amatuer