ReD lo haci uzo di un vakminister dependiendo e cartera ofreci na nan

Lider di partido ReD Democratico, Sr. Ricardo Croes, ta gradici Sra. Wever- Croes pa e invitacion pa asina forma parti di e reunion pa formacion di gobierno.

Sr. Croes a bisa e tres partidonan a combersa cu otro riba diferente tema y esaki a ta locual partido ReD tambe a comparti den partijraad di partido RED. Tin hopi rumornan circulando, pero e realidad ta diferente. E realidad ta cu awo e combersacionnan ta bay cuminsa. Lo bay traha ariba un programa nacional. E ta un coalicion di tres partido. Dus esaki ta haci imposibel pa cualkier di e tres partidonan aki tin tur cos di bisa. Ta ultra necesario riba un coalicion en conhunto, a base di nan programa di partido. Pa partido REd ta un honor pa e invitacion ricibi y un honor pa e oportunidad pa mustra Aruba cu nan tin pais Aruba na pecho.

E siguiente dianan ta bay ta hopi importante pa e tres partidonan pa por yega na otro y presenta na pueblo un gobierno di coalicion cu base solido pa e cuater añanan. Ta mustra Aruba cu por traha hunto y no ta un solo partido so ta bay goberna. Pueblo a papia bon cla, cu nan no kier un gobierno di partido berde tampoco.

Ricardo Croes a bisa cu e enfoke mas importante, pa tur tres coalicion ta traha na bienestar di Aruba. No ta bay tin discusion, mas bien expresion di deseonan, y esaki a wordo treci dilanti caba. Lo bay tin reunionnan productivo. Sr. Croes ta duda cu por tin un partido cu tin nan partido preferencia cu Aruba.

ReD a core campaña di vakminsiter, nan a core campaña pa un zakenkabinet, a core campaña cu varios puntonan. E momento aki e gobierno ta bay ta di un coalicion. Loke nan kier no ta bin na prome luga, locual Aruba mester ta bin na prome luga.

Dependiendo di e cartera cu nan wordo presenta, y si nan tin e capacidad den cas nan lo haci uzo di esaki. Si esaki no ta e caso, nan lo bay haci uzo di un vakminister. Asina Sr. Ricardo Croes, lider di partido ReD a declara.