Internacional: Na Francia autoridad a traha duro riba un caso biyonario. Dos individuo sospecha di ta maneha varios website di casino online ilegal a wordo acusa y encarcela na Francia. Autoridadnan a wordo alerta di e website despues cu victimanan a bin dilanti, denunciando cu nan no por saca nan ganashi. Como cu algun di e gerentenan di e website tabatin nan base na Chipre, cooperacion hudicial transfronteriso pa medio di Eurojust tabata esencial pa descubri e actividadnan fraudilento.
E cooperacion a yuda identifica e otro companianan envolvi den e weganan ilegal cu a wordo ofrece na mayoria ciudadanonan Frances. Investigacionnan den e companianan tras di e website a revela cu e website di wega di placa ilegal a genera casi 1 biyon euro di omzet durante e ultimo cinco aña. Apesar di e alertanan ripiri di autoridadnan a sospecha cu ta trata di labamento di placa.
Nan investigacionnan a revela transferencianan di fondonan cu ta suma mas cu 100 miyon Euro entre 2022 y 2025. Considerando e naturalesa transfronteriso di actividadnan di e website online, cooperacion entre autoridadnan tabata esencial pa desmantela e organisacion di wega di placa.
E autoridadnan a reuni na Eurojust pa papia tocante nan resultadonan y a dicidi rib’e siguiente pasonan, e autoridad hudicial y forsanan di ley di e paisnan concerni a reuni na Eurojust pa coordina nan accionnan. Buskeda na Chipre y Malta y audiencianan y vriesmento di actividadnan a wordo ordena y nan implementacion a wordo facilita door di e sosten di Eurojust.