Red di trafico di persona desmantela

MADRID, Spaña- Polis Spaño a anuncia diahuebs di a desmantela un red di trafico di persona, cu tabata dedica na secuestro di menornan procedente di Marruecos, cu tabata biaha nan so. Despues nan lo pidi rescate na nan famia na Marruecos pa nan wordo libera, según un informe di AFP.

E seis miembronan di e red, di nacionalidad Marroqui, a wordo deteni na maart. Cuater di nan a wordo encarcela.

Nan tabata menasa e pariente di e menornan di mata nan yiunan of di haci trafico di organonan, si nan no haya pago di 5 mil dirham (460 euro).

Segun e modus operandi desmantela, nan tabata trece e muchanan clandestinamente y despues e muchanan ta wordo secuestra. Sea na nan yegada of despues di buscanan na e centronan di proteccion di menor.

“Nan tabata dispone di e contactonan oportuno pa sacanan “for di e centro” lo mas pronto posibel”, polis a bisa den un comunicado.

Mas di 7 mil menor, compaña of no pa un familiar, a emigra pa Spaña na 2018, segun un recuento di e ONG di Andalucia APDHA. Es decir casi dobel di aña pasa.

Mayoria di e hobennan migrante ilegal sin un acompañante ta bin for di Marruecos. E posibel repatriacion ta tema di combersacion entre e gobiernonan di Madrid y Rabat.

