Recycle Center di Serlimar ta riba bon caminda pa wordo habri

Actualmente Serlimar ta bezig cu su planta di recycle na Pos Chikito y esaki lo bay bira e prome na Aruba. Te aworaki t’asina leu cu mester haci reparacionnan na e parti di e sala grandi p’asina e pro wordo habri pa publico. Serlimar tin plannan pa tuma diferente material por ehempel paña bieu, ta purba di tuma palet, mueble bieu y tambe “waste” dus tur cosnan electronico, computer, aluminium dus blekinan y tambe materialnan manera plastic. E idea ta cu ta ricibi esakinan boluntariamente for di comunidad pues pueblo por bini na Serlimar Pos Chikito trece e material cu nan tin. Normalmente lo bay controla e material cu wordo ricibi, pues den forma di bisa, no lo tuma paletnan cu tin comehein of na ta acepta plasticnan hopi sushi. E ta depende di full e caso, pero ta bay tin e “storage-room” na Pos Chikito anto e idea ta pa sigui distribui e material aki pa wordo recicla y lo bay tin relacionnan cu diferente instancianan cu ta recicla e materialnan. Ya caba Serlimar tin relacion cu artesanonan cu ta haci uzo di e materialnan recicla aki pa nan arte y tambe Mundiero, cu ta un grupo hopi activo den arte cu ta uza material recicla. Tambe tin relacion cu Fundacion Pa Comunidad cu ta haci cu tur cos cu tin di haber cu mueble, paña y tambe cosnan di hunga pa mucha pa nan clientenan cu ta den necesidad y tambe tur aluminium cu wordo ricibi ta wordo hiba Daltra pa recicla. Pues Serlimar tin diferente caminda caba p’asina sigui distribui e materialnan ricibi y e idea ta pa bin cu e concepto, pa introduci e concepto pa reduci, re- uza y recicla na Aruba y esaki lo cuminsa cu e Centro di Reciclahe na Pos Chikito. Lo sigui expande esaki na otro proyectonan pa comunidad p’asina por cuminsa custumbra cu e hecho cu no ta tur cos mester wordo tira afo, sino tin cosnan cu si por wordo re- uza kisas no dor di bo mesun persona pero dor di un otro hende. Y tin cosnan cu por wordo recicla p’asina reduci e cantidad di desperdicio cu ta yega aworakinan na dump na Parkietenbos, pero tambe pa den futuro reduci e cantidad total di desperdicio cu ta wordo tira afo innecesariamente. Serlimar mester menciona cu si tin otro instancianan cu por haci uzo di e material cu lo wordo recicla, esakinan ta mas cu bon bini paso ta algo cu ta boga pe. Dus si bo ta un persona cu bo ta “refurbish” material di cas. cu ta traha cu “e-waste” cu ta recicla cual tipo di “waste”, bo por tuma contacto cu e departamento di mercadeo di Serlimar cu tin e-mail cu ta [email protected] of tambe por yama na e helpdesk caminda por pidi pa comunica cu Twyma Van der Biezen p’asina por sigui planea kico por haci hunto.

Comments

comments