Recuperacion fuerte den e di cuater trimester di 2020; no suficiente si pa compensa pa e impacto di seramento di fontera den e lunanan anterior

Banco Central di Aruba (BCA) a publica “State of the Economy” pa e di cuater trimester di 2020. E publicacion aki ta duna un resumen di e desaroyonan economico local y internacional di e periodo aki. E puntonan mas importante relaciona cu e parti domestico ta presenta abou, incluyendo un resumen di e indicadornan economico principal.

Actividad economico a recupera den e di cuarter trimester di 2020

Durante e di cuater trimester di 2020, economia di Aruba a continua su caminda gradual di recuperacion mei mei di un incertidumbre continuo causa pa e pandemia di COVID-19. A tuma nota di señalnan di recuperacion gradual mirando cu turismo a mehora compara cu e trimester anterior. Den e di tres y e di cuater trimester di 2020, ingreso for di turismo pa anochi permaneci na nos isla a registra nivelnan historicamente halto cual ta sosteni pa un parti pa prijsnan di camber halto, como tambe door di gastamento extraordinariamente halto di bishitantenan. E efectonan aki ta demostra atrobe cu turismo na Aruba por duna rendimento cu menos bishitante, apesar cu gastamento di turistanan lo por bira menos atrobe den termino mediano. Pa aña 2020, e cantidad total di bishitantenan pa Aruba a registra un caida significante, mientras cu e cantidad di bishitantenan crusero a conoce un paro total. Resultado di e desaroyo negativo aki a causa cu entradanan relata na turismo a baha cu 49,2 porciento compara cu 2019.

No obstante, pa henter aña 2020 e Producto Bruto Domestico midi a base real manera estima door di Banco Central di Aruba a cay cu 22,3 porciento compara cu 2019, cu ta refleha den indicadornan disponibel di consumo, inversion y exportacion. Accion di parti di gobierno tuma durante e crisis, relata specificamente na e sosten financiero pa companianan mediano y chikito, na FASE y na e subsidio di salario tabata necesario pa preveni mas daño na economia a corto plazo. E programanan aki a ser financia pa gran parti door di Gobierno Hulandes por medio di prestamonan. Sinembargo, a plazo mediano ta existi risiconan fiscal cualnan por mitiga si logra realisa un of otro forma di rebaho of despensa di debenan, recuperacion economico fuerte y implementacion na tempo di reforma structural di impuesto.

Inflacion ta bira negativo

E tasa di inflacion promedio anual a mantene e trayectoria di bahada cu a cuminsa desde november 2019, yegando na -1.3 porciento na final di december 2020. E deflacion aki pa un gran parti ta pa motibo di e componente di energia, door di ahustacion di tarifanan di electricidad na januari 2020, cual a pusha inflacion abou cu 1,3 punto di porcentahe na december 2020. E desaroyo aki ta demostra e propensidad di Aruba su inflacion na factornan cu ta hisa gasto di produccion. Ta anticipa cu prijs di petroleo lo sigui aumenta durante 2021, mientras cu e asina yama hedging di prijs di petroleo te na un cierto grado lo mitiga e efectonan aki, mescos cu ta e caso cu un transicion structural pa energia sostenible.

Prestamo netto for di exterior pa un parti a compensa deficit riba cuenta coriente

E cuenta coriente di e balansa di pago a registra un deficit di Afl. 580,5 miyon na 2020. E resultado aki ta debi primordialmente na un reducion considerabel di e surplus riba e cuenta di servicio cual ta efecto di caida fuerte di entradanan relata na turismo cual a surgi door di restriccionnan di viahe causa door di COVID-19. No obstante, e deficit mas chikito riba e cuenta di mercancia a compensa algun di e movecionnan riba e cuenta di servicio cual a resulta di e consumo debil door di caida di entrada y menos turista a causa di e impacto door di e pandemia.

E cuenta financiero a registra un prestamo netto for di exterior di Afl. 579,4 miyon durante 2020. E resultado riba e cuenta financiero pa 2020 a refleha primordialmente den aumento den obligacionnan financiero relata na inversionnan di portafolio, otro inversionnan y inversionnan directo. E aumentonan den e otro inversionnan y obligacionnan relata na inversionnan di portfolio ta asocia pa gran parti cu sosten financiero procedente di Hulanda pa gobierno di Aruba y otro prestamonan internacional di gobierno di Aruba.

Reservanan internacional a keda ariba di benchmarks

Compara cu fin di 2019, placa den circulacion a aumenta cu Afl. 223,2 miyon, yegando na Afl. 4.792,0 miyon na final di e di cuater trimester di 2020. E aumento aki a resulta di un crecemento den reservanan internacional (excluyendo diferencianan di revaluacion), cual a ser compensa pa un parti door di un reduccion den e activo domestic netto. Reservanan internacional na final di 2020 a keda ariba di benchmarks cu BCA ta vigila, door cu importacion a cai debi na e demanda local deprimi, como tambe door di prestamo di gobierno ricibi for di exterior, y door di varios restriccion riba pagonan na no-residente.

Deficit financiero di Aruba a empeora durante 2020

E pandemia a afecta finansa publico di Aruba profundamente durante 2020. Gobierno di Aruba a realisa un deficit financiero igual na Afl. 813,5 miyon, den comparacion cu un deficit di Afl. 3,1 miyon na 2019. E aumento drastico den e deficit financiero ta debi na gastonan substancialmente mas halto door di COVID-19 relata na apoyo necesario di likides na diferente grupo den nos comunidad, incluyendo empresanan, combina cu caida fuerte den entradanan di gobierno durante 2020. Consequencia di e empeoramento di deficit financiero pa 2020 ta cu e debe total di gobierno a aumenta cu Afl. 826,7 miyon (+19.1 porciento) pa un total di Afl. 5.145,6 miyon na 2020, compara cu e aña anterior.

